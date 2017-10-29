自助旅行20國 正妹女大生住過巴基斯坦淫窟

2017-10-29 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕23歲就讀文化大學新聞系四年級的女大生謎卡（Mika），在四年內透過打工勇闖全球20個國家，包括多數人認為較為危險的國家，例如：埃及、巴基斯坦、土耳其等。謎卡表示，「世界這麼大，想要到處看看，我出去旅行之後發現，我們對世界還有很多的偏見。」

根據綜合報導，謎卡表示第一次自助旅行國家是埃及，自己打工加上家人部分贊助，與友人前往埃及旅行，埃及回來後開始非常積極的工作，因緣際會下開始做活動PG（Promotion Girl），時薪約200元到500元之間，只要非上課的時間，都在工作儲存下一趟的旅費。最後用自己一個學期打工所存的旅費，藉著休學一年給自己一年的時間，展開這趟旅程。

根據《蘋果報導》，謎卡陸陸續續去了澳洲打工、巴基斯坦、土耳其、愛沙尼亞、馬其頓、阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、波蘭等國家。謎卡提到最難忘的旅遊地點是巴基斯坦。

目前台灣人前往巴基斯坦的手續相當繁雜，需先委託旅行社寄信到香港辦理簽證之外，還必須附上自己的行程表與當地國民的邀請函，最後是在「沙發衝浪」網路（Couchsurfing）找到一間民宿，再由該民宿主人發出邀請後，才開始這趟難忘的旅程。

綜合媒體報導，在巴基斯坦旅遊期間曾入住一租金便宜的公寓，這棟斑駁的大廈隔著數間房間，不僅無床鋪、電扇、熱水器、網路等相關設備，更誇張的是打開櫃子數個保險套散落於腳邊，因為公寓內房間隔音差，每晚半夜還會聽到隔壁傳出男歡女愛的呻吟；加上走出公寓時，周遭的人們總是對他表現出不友善的眼光，她才意識這裡是「淫窟」，出入人口相當複雜。後來透過朋友的幫助，連夜逃離並住進一位中年女性作家的住所，這才結束心驚膽戰的日子。

綜合媒體報導，謎卡叮嚀：「大家出外旅遊要格外小心，我自己比較幸運，遇到很多友善的人、事、物，如友想要外出旅遊的女性，一定要提高警覺性，並且要牢記當地緊急救助電話，避免不必要的遺憾。」謎卡因為自己的旅遊經歷，獲得出版社的邀請寫成《在遠方醒來》一書並出版，並說：「會繼續探索世界，同時也在籌劃自己的下一本書籍。」