城市科大辦Cosplay大賽 「FATE的貞德」coser奪冠

城市科大辦Cosplay大賽，校長連信仲（左四）扮演海賊王漫畫中的角色索隆，他表示，學生透過動漫角色培養獨有的美感經驗，學習實作基礎，成為未來動漫產業的專才。（圖由城市科大提供）

2017-10-29 13:23

〔記者林曉雲／台北報導〕台北城市科技大學今辦「第2屆城市數媒ACG活動Cosplay扮演暨攝影大賞」，獲得Cosplay扮演大專組第1名的是城市科大數媒系學生陳姿婷，她扮演的角色是FATE的貞德；高中組第1名的是鶯歌工商廣設科學生張瓴，她扮演的是陰陽師的吸血姬，兩人分別獲得獎金5000元。

城市科大數位多媒體設計系舉辦「第二屆城市數媒ACG活動Cosplay扮演暨攝影大賞，包括國立基隆商工、復興商工、鶯歌工商、泰北高中、開明高職、內湖高工、光隆家商、穀保家商與開明高職等13所學校，共計29隊54人報名參賽，評審邀請Cosplay大師級人物Akuna、齊格菲、綠葉擔任。

城市科大校長連信仲扮演經典海賊王帥氣漫畫角色索隆，把漫畫中的「三刀流」人物扮得維妙維肖，他表示，透過活動激發學生活用課本學習的知識，轉化成自己的美學創意實力，也期許學校能為培育動漫遊戲產業人才做得更多更好；城市科大數媒系主任賴泓錩也Cosplay火影忍者的漩渦鳴人，他希望台灣的同人創作能越來越活絡與專業，漸漸與世界舞台接軌。

這次比賽扮演「尼爾：自動人形」角色2B的基隆商工廣設科二年級學生詹錚瑄表示，2B這個角色的設定是一個機械人偶，雖然機械人偶看似冷漠，但是卻擁有和人類一樣的感情以及個性，透過coser和攝影的默契搭配還有後製的技術，將角色的神韻以及人體美學表現出來。

而扮演「巴哈姆特之怒」角色麗塔的城市科大數位多媒體設計系學生洪海晏表示，這個角色在此部作品是一位非常重要的配角，常在劇情中幫助夥伴們逃脫以及助攻，也是主角們之間的感情橋樑，她希望也能成為身邊朋友們的幫手，所以選擇扮演這個角色。

大專組第一名城市科大數媒系學生陳姿婷，她扮演的角色是FATE的貞德。（圖由城市科大提供）