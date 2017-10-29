牽手走過半世紀 宜縣212對夫妻共度金鑽婚

婚齡最長的謝阿文、謝許阿不兩人，結縭超過68年，至今依然甜蜜如新婚。（記者張議晨攝）

2017-10-29 13:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕4年一度的五結鄉「金鑽婚」活動，今在宜蘭國立傳統藝術中心登場，全鄉有212對牽手超過半世紀的金鑽夫妻參與盛會，其中12對結縭超過「資深夫妻」，還坐上四輪人力禮車，上路遊街，重溫年輕時攜手共步紅毯的新婚時光。

結婚68年的陳阿鶴、陳黃戀鶯夫婦，兩人感情深厚，婚後至今未曾吵過架。（記者張議晨攝）

五結鄉公所今在國立傳統藝術中心舉辦「金鑽婚禮」，參加活動的「資深夫婦」們，女方穿上長旗袍，男方則穿上長袍，用最「古典」的方式拍攝婚紗照，重溫新婚往事，與會夫婦的婚齡50年起跳，最久的有68年。

結婚68年的陳阿鶴、陳黃戀鶯夫婦，兩人感情深厚，婚後至今未曾吵過架，今由人力禮車載著兩人重溫當年新婚時光。（記者張議晨攝）

活動開始後，則由鄉長簡松樹、縣議員黃適超、張明華、沈德茂等人擔任「車伕」，腳踏四輪禮車，在傳藝園區遊街發送喜糖，分享喜氣，隊伍浩浩蕩蕩，宛如大型傳統婚禮，閃瞎眾人。

五結鄉公所今在傳藝中心舉辦金鑽婚禮，由鄉長簡松樹（右一）等人騎乘人力禮車，載著結縭超過68年的金鑽夫妻遊街曬恩愛。（記者張議晨攝）

「兩人在一起，最重要的是開心！」，結婚超過68年之久的陳阿鶴、陳黃戀鶯夫婦說，他們兩人年輕時經人介紹而相識、相戀，最後步入禮堂；因早年生活艱苦，兩人婚後幾乎不吵架，攜手相伴，才能走到今日。被問到維持婚姻甜蜜的撇步。陳阿鶴笑說，「沒什麼祕訣，就是她開心，我也開心，彼此體諒、相愛就是最大幸福」。

五結鄉公所今在傳藝中心舉辦金鑽婚禮，由鄉長簡松樹（右一）等人騎乘人力禮車，載著結縭超過68年的金鑽夫妻遊街曬恩愛。（記者張議晨攝）

此外，另一對結縭同樣超過68年的謝阿文、謝許阿不夫婦，若算上兩人相識時間，更有83年之久。鄉公所今還為兩人拍攝「作伴一生」紀錄微電影，道盡兩人相識、相愛、生子後的日常生活。他們說，夫妻相處沒秘訣，家庭和樂最重要，凡事「讓對方就好」。

五結鄉在民國78年開辦「金鑽婚禮」活動，鄉長簡松樹說，作伴一生，兩人牽手共度半世紀，是一件難事，期許年輕一輩傳承金鑽夫七的相處之道，共同白頭偕老。