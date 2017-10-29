新北生活科技創作競賽 200學生動手尬創意

新北市生活科技創作競賽由板橋國中拿下特優獎。（記者張安蕎攝）

2017-10-29 13:05

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市生活科技創作競賽吸引33校、近200名師生投入，挑戰液壓手臂接力賽，學生們各自運用材料、科學原理來製作液壓機構，最終高中職組由板橋、安康、辭修高中獲特優獎，國中組由三和、蘆洲與板橋國中獲特優獎。

生活科技競賽不只是考驗學科知識，在活動中學生須自行切割、黏合、釘等方式完成設計，這也考驗了學生平時對於工具操作的熟悉度與細心程度，並且實踐動手做的精神。

參賽學生江翠國中九年級張葳馨說，為了這個比賽，從今年初就開始密集的找題目做練習，雖然花了很多時間，但能學習到如何思考解決問題的方法，是很棒的收穫，尤其經歷這段訓練過程，更讓她確定朝向就讀機械科系的理想。

承辦學校江翠國中校長郭月秀表示，這次的競賽題目難度很高，每隊3名選手需在5個小時內以手工方式完成二組「液壓手臂」的製作，並在限定的三分鐘內藉由操作控制其中一組「液壓手臂抓取物品」，經「空中接力」由另外一組「液壓手臂」將物品運送至目標區，才能奪取分數。參賽選手必須善用物理學的帕斯卡定律，充分掌握各項變因，發揮團隊合作精神，才能達成任務。