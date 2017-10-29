中市圓環東路地下道進行填平工程 11月1日零時封閉

2017-10-29 12:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市豐原區圓環東路地下道因進行填平工程，將於10月31日最後一班公車通過後（約23時30分）封閉，將分兩階段施工，工期182天。交通部鐵路改建工程局中部工程處表示，施工期間，機車及行人仍可經地下道兩側慢車道通行，汽車則須改道行駛，請用路人配合現場交通疏導人員指揮通行。

台中鐵路高架化通車後，沿線地下道逐一填平。鐵工局中工處表示，圓環東路地下道填平工程配合台中市政府水利局的雨水下水道工程一併施工，以減少道路封閉次數，因此，工程分兩階段施工，第一階段先封閉快車道填平，第二階段兩側慢車道施工，預計明年春節過後，在農曆1月11日封閉；工程將在明年5月1日完工，工期共計182天。

鐵工局中工處指出，封閉地下道施工期間，機車及行人仍可經地下道兩側慢車道通行，汽車則須改道行駛，東行車輛建議由圓環南路右轉中山路－左轉豐南街－左轉育仁路－左轉市政路－右轉圓環東路續行；西行車輛則由圓環東路－右轉自強南路－左轉樂天街－左轉陽明街後銜接中興路－左轉中山路續行或右轉圓環南路。

另外，原本行經圓環東路地下道的市區公車，在地下道封閉期間將配合改道，包括901路、901路副線、202路、203路及235路部分站位將調整，民眾可至台中市政府交通局網站查詢。