比民間健身機構貴？ 竹市新科國民運動中心收費不親民挨轟

新竹市府委外的新科國民運動中心有使用者投訴委外單位擅自變更課程內容，收費也比一般民間健身機構貴了些，市府已要求業者改善，保障民眾權益。（記者洪美秀攝）

2017-10-29 12:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程接獲民眾投訴反映指，新科國民運動中心最近不僅擅自變更課程內容，還把一些課程都縮減及停開，停開的課程也未反應到收費上，會員的收費還比其他私人健身機構貴，直批拿市民當冤大頭。市府教育處體健科表示，針對收費部分，並沒有比其他健身機構異常貴，至於課程變更，也要求委外業者改善，提醒民眾可透過消保管道，保障自身權益。

曾資程說，住在竹市金山街附近的工程師向他投訴指稱，園區金山街一帶還沒有其他民營收費的健身機構，但新科國民運動中心的月會員月收1680元，還高於知名健身房的1388元會員費，且新科國運中心除國定假日不開，也無法使用任何器材只能上課程。

市民也投訴抨擊質疑，新科只以營利為目的，兩個月來已擅自刪減超過十幾堂月會員VIP的課程，課程人較少的就以老師不方便為由不開，較熱門課程就改為另外收取費用的研習課程，卻還是收取相同的高價費用，有時還會臨時不開課程，讓會員根本無法享受應有的權益，讓地方上喜歡運動的會員們越來越失望。

因為附近還沒有大型健身機構，導致民眾被迫接受這樣的會員價格及課程變更，由於新科國健中心的收費已高於台北市及新北市，呼籲市府能為市民爭取應有的權益。

曾資程說，國運中心設立理應鼓勵市民多運動，且是由市府委外經營，照理收費應該更親民，不過，業者為了長久營運有其考量，但也應該與會員先溝通，不應擅自變更合約內容，他會要求市府加強督導。

市府教育處體健科表示，新科國運中心的收費情況目前還在合理的範圍內，其他民營健身機構為促銷打出最低價格的策略，有其營運考量，市府會要求委外業者不得超過與市府所訂的合約標準，至於擅自變更課程部分，則會要求業者提出說明，否則就應保障會員權益，此外，也提醒民眾可將不合理處或有違合約情形集中向市府消保單位陳情，以便爭取團體權益。