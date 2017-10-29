十八尖山健行 3千人依序齊步走

新竹市議會議長謝文進與新竹市城市獵人運動協會舉辦登山健行活動，吸引3000人參加，議長謝文進也與參加者全程走完。（記者洪美秀攝）

2017-10-29 12:33

［記者洪美秀／新竹報導］有了台北市登山健行活動濺血的警惕，新竹市城市獵人運動協會與市議會議長謝文進辦公室今天舉行十八尖山健康快樂行活動，特別注意秩序及長輩的安全，議長謝文進全程陪同鄉親登高健走，有3000人參與健行，在秋高氣爽的天氣健行，都說流汗真暢快。

議長謝文進說，昨天是一年一度重陽節，重陽節前後是最適合登高出遊的季節，秋高氣爽，有陽光與微風，不會像夏天黏膩不適，也不會像冬天酷寒難耐，而且還可以盡情享受運動流汗的快感，城市獵人運動協會連續2年都在這個季節舉辦健走，許多鄉親走起來不覺得負擔過重，也輕鬆達到運動目的。

健走路線從新竹高商出發，沿著十八尖山步道健走到健康養生協會前廣場，活動結合社區里鄰、社團、學校共20多個單位，參加民眾老少咸宜，有許多甚至是全家攜家帶眷一起參加，聯繫家人與社區之間的情感交流。

為了維護健行者的安全，採分批方式出發，避免人潮多發生推擠情形，同時提供簡單的飲水，拉開間距，讓活動在安全情況下順利進行。

謝文進說，十八尖山源起於日治時代，因有18個山頭得名，雖然位處東南市郊，但從市區任何地方到十八尖山都非常方便，每天不分時段的運動人潮不少，幾乎每個月也都有不同單位發起健走活動，是新竹市不可多得的森林公園。

新竹市議會議長謝文進與新竹市城市獵人運動協會舉辦登山健行活動，吸引3000人參加，議長謝文進也與參加者全程走完。（記者洪美秀攝）

新竹市議會議長謝文進與新竹市城市獵人運動協會舉辦登山健行活動，吸引3000人參加，議長謝文進也與參加者全程走完。（記者洪美秀攝）