一天花不到200元 老榮民捐100萬助遺孤

89歲老榮民甘奕富（前排中），去年捐100萬元協助榮民遺孤就學，受助的大學生李曾源（右）、岑家榮（左），今天為「甘爸爸」獻上花圈表達感謝，退輔會主委李翔宙（後排）深受感動。（記者陳昀攝）

2017-10-29 12:04

［記者陳昀／桃園報導］89歲老榮民甘奕富，退伍後叫賣冰淇淋、棉花糖維生，去年將省吃儉用多年所存的100萬元積蓄捐給桃園市榮民服務處，要照顧清寒的榮民遺孤，受助的大學生李曾源、岑家榮，今天出席榮民節北區嘉年華，為「甘爸爸」獻上花圈表達感謝，立誓努力回饋社會，退輔會主委李翔宙深受感動，致意時還激動到眼眶泛淚。

李曾源、岑家榮分別就讀國立清華大學應用數學系、台灣大學電機工程系，李曾源說，父親在她7歲時往生，母親擔任清潔隊臨時人員，她曾經為了不讓母親過度操勞，想放棄學業，「甘爸爸」的協助有如雪中送炭。

甘奕富結婚後並未生育、妻子5年前過世，目前獨居在龍潭，他平時自己採買煮飯，一天花費不超過200元，去年得知不少榮民遺孤需要幫助，捐出100萬元協助，也了卻自己沒有子女的遺憾。

對於甘奕富的義舉，李翔宙致意時一度泛淚哽咽，他說，甘奕富為了國家，永遠地離開自己從小生長的地方、身邊也沒有家人陪伴，仍慨捐弱勢，全國有超過千位榮民捐助遺孤、默默行善，希望大家能好好照顧、好好對待這些英雄。

國軍退除役官兵輔導會慶祝成立63週年，今天在桃園榮家舉行榮民節北區嘉年華，表揚榮民楷模、績優志工。