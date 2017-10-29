新造型一身鳥 柯文哲：果然是重頭戲，帽子很重！

台北市長柯文哲29日出席鬧熱關渡節活動，變裝上陣吸引民眾目光。（記者張嘉明攝）

2017-10-29 12:12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午參加「2017鬧熱關渡節」閉幕活動，這次柯文哲穿上台北藝術大學劇場設計系老師製作的服飾，將一個明顯比頭大的白鷺鷥裝飾物別在賞鳥帽，身上還掛著綠繡線、招潮蟹，沿途還參加踩街、逛市集與民眾互動；令柯致詞時直說，「這果然是重頭戲，帽子很重！」

稍早柯文哲於關渡下八仙碼頭划獨木舟至關渡漁港，接著於關渡宮前行至市集、關渡節匯演舞台，並接受媒體受訪。對於獨木舟體驗，柯表示好玩，如果要均衡發展，應該腳踏車騎一騎再划獨木舟，他也發現這可以變成新的運動項目；媒體見機詢問柯「有沒有重溫選前的公民獨木舟？」柯直呼埃！並以台語說「賣想那麼多」。

特別是，柯文哲前幕僚王寶萱跳槽北藝大主秘，也現身活動現場，並為媒體解釋前老闆這身穿著；柯則說「關渡地區看到的生物都在我身上。」

柯文哲致詞則強調，北市府辦活動有在地化、國際化、產業化3要件，「鬧熱關渡節」有5000人全體動員，就達到在地化需求，接著帶進藝術成分、發揚在地精神，慢慢做好會讓觀光客進來。柯說，昨天台北有同志遊行、長青登山活動也應有4萬人以上，加上天母萬聖節，來來去去超過10萬人，把產業帶起來。

鬧熱關渡節匯演活動從中午12點起，至下午4點半還有劇場、喇叭團、藝陣等表演，並於今天落幕。但未來系列活動還有，報名時間今天起至11月5日的同遊關渡攝影比賽。