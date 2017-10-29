埕人好秋季登場 高雄鹽埕國小玩樂一整天

埕人好秋季今天在高雄鹽埕國小舉行，豐富節目直到傍晚（記者王榮祥攝）

2017-10-29 11:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市鹽埕藝術勞動社區推廣協會舉辦的「埕人好秋祭、埕人運動會」，今天整天在高市鹽埕國小舉行，上午的運動會、參賽團隊需在最短時間內吃完4樣鹽埕知名小吃，比賽過程讓旁觀民眾徹底瞭解美食吃不完的感覺，下午還有創意市集、闖關遊戲、電影欣賞等節目，要讓民眾感受鹽埕的活力。

埕人好秋季吸引大批民眾進場（記者王榮祥攝）

因為駁二藝術特區篷勃發展，緊鄰駁二的鹽埕區也受到牽動，吸引不少年輕的藝術文化工作者於此落腳，也讓鹽埕藝術聚落逐步成形。

埕人運動會的好吃大賽，參賽團隊需在最短時間內吃完鹽埕小吃（記者王榮祥攝）

一群有心推動社區營造的新世代組成高雄市鹽埕藝術勞動社區推廣協會，連續兩年策劃埕（鹽埕）人好秋祭，將年輕人的想像、與地方老店職人的專業結合，推出各種創作展覽與活動設計，並以埕人運動會凸顯活動主軸。

選手拚命吞食餐包（記者王榮祥攝）

協會說明，活動不只凝聚在地藝術創作與社區工作的年輕人，更與老店職人產生深刻連結，也是持續進入社區耕耘，和在地教育體系合作的重要里程碑。

參與埕人運動會的年輕好手先禮後兵（記者王榮祥攝）

這屆埕人好秋祭，上午由埕人運動會開場，主辦單位規劃「好吃」關卡，搬出鹽埕知名的郭家肉粽、三郎餐包、沙普羅戚風蛋糕、阿囉哈滷味等，參賽團隊需在最短時間內享用，大夥把美食塞進嘴裡的過程逗樂全場。

埕人好秋季節目表（記者王榮祥攝）

美食之外，活動現場週也加入了高雄藝術青年文化力，如徒手打鮮奶油比賽、氣味猜謎遊戲、現場人像繪畫、創意市集等。活動直到今天傍晚，歡迎民眾來鹽埕（鹽埕國小）逛逛。