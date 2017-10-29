黃瑞汝談性平與傳統文化禮俗 黃：女兒結婚不潑水

2017-10-29 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕「性別平等是一種思維、視野、更是一種態度!」台中市豐原圖書館昨日下午邀請書香關懷協會黃瑞汝理事長，舉辦「女兒結婚不潑水-談性別平等與文化禮俗」講座」，黃瑞汝運用台灣傳統風俗與禮俗作為例子，表達出這些規範讓女性行為受到限制，應打破不平等的迷思，進而能夠邁向性別友善的環境家園。

綜合媒體報導，演講時，黃瑞汝以台灣傳統的習俗「嫁出去的女兒，潑出去的水」作為例子，提出傳統性別歧視女性的觀念。雖然目前法律已經明文規定兩性具有平等之繼承權力，然「法不入家門」，仍有部分女性們因為傳統觀念的影響而使行拋棄繼承，導致性別之間的明顯差距。另外，如跨火爐代表進門前要去晦氣、踩破瓦片則是需背負添丁重責大任等，如要打破這些涵蓋著不平等的性平觀念，還需要大家的努力。

黃瑞汝說：「文化禮俗中的禁忌傳承也多少隱含不平等的觀念，例如傳統上多是由男性擔任抬神轎的角色，因未考量到神聖性與重量性，但是近年於台中萬和宮媽祖廟打破傳統禁忌，首次由娘子軍抬神轎，同樣地具有威武氣勢與富有節奏的美感，誰說女生不能抬神轎呢？傳統觀念已經逐漸轉向」。

台中市圖館長張曉玲表示，為推展性別平等教育，總圖與各分館辦理多樣化的性平閱讀活動，例如：女性書展、展覽、電影賞析、閱讀活動、研習課程等。這次的活動配合教育部幸福家庭閱讀專區計畫，希望透過閱讀來帶動性別意識的轉變和價值觀的重建。