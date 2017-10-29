女生宿舍房門留玻璃窗 中二中學生怨沒隱私

2017-10-29 11:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中二中女生宿舍房門留有約卅X卅公分的玻璃窗，部份學生怨沒隱私，校方指，該窗口基於整體安全考量自七十八年宿舍興建後設計迄今，多年來學生均未有特別異議，校方會研究如何兼顧整體安全及部份學生感受。

台中二中近日有學生抱怨女生宿舍房門留有玻璃窗的設計，走過房外，只要有心均能窺看房內動態，學生在房內更衣也有走光疑慮，讓學生置身室內沒有隱私也沒有安全感，雖嘗試在玻璃貼上紙張遮掩，卻被校方禁止，希望學校能體貼學生感受。

台中二中學務主任劉培芬指出，女宿房門的玻璃窗是自七十八年宿舍建成的原始設計，玻璃窗約卅X卅公分左右大小，開口的位置約在房門一百六十公分高度，除非刻意墊腳尖往房內看，一般行經並不易看見房內動態。

劉培芬指出，據了解當年該項設計主要為管理需求而設，曾有學生違反住宿規則，例如在房內煮火鍋等，引發安全疑慮，考量宿舍管理及整體安全保留迄今。

劉培芬指出，目前女宿約有一八三人住宿，學生在住宿前也均安排有參觀行程，包括家長均會帶著學生了解宿舍的設備，也曾向家長說明設窗的考量，學生在入住前就已有認知，並非入住後臨時變更設計。

劉培芬指出，多年來學生並未特別對玻璃窗的設計提出異議，今年四月時有部份學生反應，希望把玻璃全貼起來，但校方基於整體安全考量，並未同意，但校方顧及部份學生感受，會再開會研議如何在兼顧安全及隱私，例如是否加裝可調整的窗廉或捲廉等方式，在不影響安全下，讓學生更衣時可以更有隱私。