日月潭路跑做公益 腦麻兒「跑」出正向能量

南投縣日月潭環湖馬拉松今開跑，民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）

2017-10-29 10:29

〔記者謝介裕／南投報導〕2017第5屆日月潭環湖馬拉松，今日熱鬧開跑，素有「鋼鐵老爸」美譽的蔡瑞卿，此次除了締造連5屆、5年全勤參賽以外，也帶著罹患腦性麻痺的兒子蔡明翰參與，一圓其子跑馬拉松的夢想，冬陽照耀下，父子倆一步一腳印圓夢的能量，無疑也是真正的生命鬥士﹗

此次活動係由南投縣政府、日月潭國家風景區管理處、中華運動生活協會共同主辦，秉持「一公里捐一塊錢」的公益精神，並響應「救一位植物人，就是救一個家庭」的理念，今年善款將捐贈給創世基金會草屯分院，總共140888元，幫助不能言語、不能行動的植物人及其家庭，更增添路跑做公益的意義。

日月潭環湖馬拉松活動，可說是一年比一年熱鬧，今年參加42公里全馬組，約1200人；29公里超半馬組，約3100人，其中，國際友人約300位，來自南非、奧地利、義大利、丹麥、印度、美國、日本等28國，上午6時30分許，從日管處向山遊客中心出發後，選手們莫不努力爭取好成績。

南投縣副縣長陳正昇、日管處長洪維新說，目前全台各場次馬拉松及路跑活動參加人數都在下滑之際，唯獨日月潭馬拉松人數攀升，顯示日月潭好山、好水、好風景，以及活動品質受肯定，尤其，日月潭環湖馬拉松在日前正式取得IAAF賽道丈量認證後，更是鼓舞人心，象徵成為國際認定的馬拉松賽事目標，又往前邁出一大步。

南投縣日月潭環湖馬拉松今開跑，民眾參與踴躍。（記者謝介裕攝）

南投縣日月潭環湖馬拉松今開跑，秉持「一公里捐一塊錢」公益精神，募集14萬多元捐贈創世基金會草屯分院。（記者謝介裕攝）