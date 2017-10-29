辦公椅突然爆炸！ 同事全都嚇傻...

業者指出，升降椅使用不當真的會有爆炸的隱憂。（圖取自微博）

2017-10-29 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕辦公室的椅子居然會突然爆炸！有中國網友在微博PO文，透露同事使用的辦公椅突然爆炸，發生巨大聲響，嚇壞辦公室內的其他同事，所幸當時椅子周圍沒人，平時坐在椅子上的同事則是去上廁所，保住了一命。

平常上班，坐在椅子上佔上班最多的時間，但沒想到僅坐在辦公椅上都會有危險！只見照片上可以看到辦公椅的零件散落一地，還波及到一旁的電腦主機，在辦公室的其他同事說，當時發生巨大聲響，聲音超大，整個辦公室的人都傻眼。

所幸沒有人受到波及受傷，平時坐在椅子上的同事不在位子，剛好去上廁所，但他回到位子也嚇壞了。家具行的業者提醒，買升降椅前，要先看上面有沒有廠家資訊，注意是否為正規產品、有無合格證、註冊商標，不要貪圖便宜買來歷不明的升降椅，並要實際測試調節座椅是否順暢。

另外，業者提醒，在使用升降椅時，要避免頻繁地旋轉或升降座椅，這會造成氣壓桿受力不均，時間一久氣壓桿會不均衡磨損，形成爆炸隱患；也不要一口氣直接坐下、不要常坐在椅子前端邊緣，這樣都會加速椅子損壞。只要發現有裂痕就要維修或換掉椅子。

辦公椅的碎片散落一地。（圖取自微博）