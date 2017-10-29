吸客新招！山川琉璃吊橋下月起週一可「包場」

位屏東縣瑪家鄉與三地門鄉的山川琉璃吊橋。（圖由屏東縣政府提供）

2017-10-29 10:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台興起吊橋、空中步道風潮，競爭很激烈，屏東縣山川琉璃吊橋決定祭出吸客新措施，11月1日起開放民眾線上預約週一「包場」，一天開放6組，每組最多10人可包場1小時，滿足新人拍攝婚紗、寫真外拍或攝影愛好者等小型團體拍照需求。

位屏東縣瑪家鄉和三地門鄉之間的山川琉璃吊橋，自104年12月26日開放以來，累計迄今已達150萬參訪人次，即使非假日，遊客仍絡繹不絕。由於參訪人數眾多，遊客在橋上逗留時間有限，且橋上人潮摩肩擦踵，有時拍照常有旁人一起入鏡，無法拍到最美畫面。

屏東縣政府觀光傳播處指出，山川琉璃吊橋配合原住民族文化園區開放時間，固定於每週一休息，如今為讓遊客能在吊橋停留較長時間、不與眾人搶鏡頭，決定大膽嚐試「包場」措施，讓大家拍個過癮。

自11月1日起，山川琉璃吊橋開放民眾線上預約週一拍攝參訪，每逢週一開放，當日限6個梯次（9時-10時、10時-11時、11時-12時、13時-14時、14時-15時、15時-16時），每梯次1小時並僅限1組預約，1組至多10人，每組每次收費1000元。倘若週一為國定假日，因已開放民眾參訪吊橋，則不再另行開放民眾預約拍攝。

有關山川琉璃吊橋週一開放參訪、線上預約購票、交通資訊、安全注意事項等資訊，可至屏東縣政府官網查詢山川琉璃吊橋預約網站；另為配合縣運聖火傳遞活動，山川琉璃吊橋將於106年11月13日上午及14日上午暫停民眾預約及參訪。