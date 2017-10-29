雲系被山脈一刀劃開 英國氣象局要大家猜這是哪？

英國氣象局在臉書分享一張雲圖，可以看到這個島北部及東半部被雲層所覆蓋，而西半部卻是一片晴朗無雲的景象，要網友猜猜這個地方是哪裡。（圖擷自英國氣象局臉書）

2017-10-29 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國氣象局（Met Office）28日在臉書分享一張高解析度的雲圖，雲圖上可以看到這個島北部及東半部被雲層所覆蓋，而西半部卻是一片晴朗無雲的景象，要網友猜猜這個地方是哪裡，短短幾小時內就湧入大批網友留言「台灣」洗版。

英國氣象局10月份開始以「#Where On Earth Is This」（這裡是哪裡？）的貼文與讀者互動，28日貼出一張衛星雲圖，雲圖上可以看到這個島北部及東半部被雲層所覆蓋，而西半部卻是一片晴朗無雲的景象，並提到：「這個島嶼東方有高山、西方平原微微傾斜，導致這裡的雲層分布很有趣」，要網友猜猜這裡是哪裡？

許多網友紛紛留言寫道：「Taiwan」、「Formosa」、「台灣我可愛的家」、「身為島上的居民，我100%確定這裡是台灣」，並以國旗洗版，截自今早為止已經湧入超過400篇留言，為近期英國氣象局臉書討論度最高的文章。

臉書社團「台灣颱風論壇」表示，蘇拉颱風的雲系水氣被中央山脈及雪山山脈所擋下，在雲圖上可以明顯看出「一刀劃開台灣」的畫面，這種被劃分出東西兩界的現象，也吸引了英國氣象局的注意。