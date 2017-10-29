台中二中宿舍傳遭監控？女學生全裸更衣一覽無遺...

台中二中女生宿舍1名女學生投訴，女宿舍裝設透明玻璃，因此在房內更衣門外人士一覽無遺，且她們欲用貼紙方式遮擋，不料卻遭校方以「怕破壞公物」為由要求撤除。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2017-10-29 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕台中二中女生宿舍1名女學生投訴，女宿舍裝設透明玻璃，因此在房內更衣門外人士一覽無遺，且她們欲用貼紙方式遮擋，不料卻遭校方以「怕破壞公物」為由要求撤除，並說裝透明玻璃是為了好管理，方便舍監確切掌握房內動態。

根據《蘋果》報導，有女學生投訴，因為透明玻璃，房內人事物毫無隱私，不時可看到女同學在房間近乎全裸更衣畫面，讓住宿同學難以接受，痛批校方做法「完全沒有隱私可言！」學生進一步指出，校方為了要查違禁品，未經詢問住宿生意見，便規定禁止在玻璃上貼窗貼，住宿生毫無隱私可言，教官、舍監或其他住宿生經過寢室門前，寢室內部一覽無遺，向校方投訴後，卻遭反指是破壞公物，並強調住宿生本來就該聽學校安排。

台中二中學務主任劉培芬解釋，女生宿舍只有女性可進出，用玻璃透明是為了好管理，方便舍監巡視確切掌握房內動態，這是基於保護高中、未成年的學生，也讓家長放心把孩子交給學校，保護住宿生安全。

人本基金會執行長馮喬蘭認為，校方作法等於把學生當潛在罪犯在監視，用保護等看似正當的理由來侵犯學生隱私，此舉非常不妥。