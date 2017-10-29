魂牽夢縈70年！賽夏族女孩與押解張學良軍人的戀情....

孫克明的女兒孫琪（右），播放貼心為父親編輯的生活照影本，戴玉妹（左）露出驚喜神情，時而感動落淚。（記者廖雪茹攝）

2017-10-29 08:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「我也很想念你，謝謝你還記得我這個調皮的女孩！」

住在中國南京的孫琪受93歲父親孫克明的委託，在表弟許彤的陪同下，帶著父親的親筆信和預錄好的告白影片及生活照來台，向87歲的台灣原住民編舞家戴玉妹，傾訴深藏內心70年的秘密，兩人並當場以視頻重逢，浪漫淒美的故事情節，宛如清泉版的電影「海角七號」，讓在場親友都紅了眼眶。

「我們分別70年了，但是記憶在我的腦海中永遠存在的！」「當年我們在溫泉的時光，我和妳的一切情形，我仍然記憶猶新」、「我最大的遺憾的是，當年我在臨走的時候，沒能和妳告別，沒能向妳的父母告別。」「希望我們在有生之年，能再見上最後一次，也完成了我的心願！」孫克明在書信和影片中傾訴。

1946年10月，押解西安事變主角張學良來台的其中1名軍人、22歲孫克明，在新竹縣五峰鄉清泉部落（昔稱「井上溫泉」）執勤期間，結識年僅15歲、開朗活潑的賽夏族女孩戴玉妹，兩人並迸出一段純純的戀情；戴女以迷人的歌聲和舞蹈，娛樂當時苦悶的軍警人員。

獨子孫克明在隔年12月為照顧年邁母親等因素，匆促離台返回中國，由於兩岸局勢丕變，兩人從此失去聯繫，但未能當面道別的遺憾始終銘刻在心裡，思念之情70年來更像美酒般越醇越芬芳；礙於時空變遷、環境不允許，他將這段情緣埋藏內心，直到漸趨衰老，才在2012年向家人吐露心聲。

孝順的2女兒孫琪為了達成父親的心願，立刻透過網路尋人，但難度猶如海底撈針毫無音訊。今年初，孫父一度身體欠佳，更加尋人心切，晚輩於6月偶然商請台灣新竹的洪姓好友，數度前往五峰協尋仍未果，記者輾轉得知消息後，向地方人士探聽，經大隘村村長李金山四處詢問，意外得知戴女士正是新竹縣議員趙一先的姑姑，終於促成了這次跨世紀之約。

像是穿越時空隧道，戴玉妹觀看孫克明的告白影片和生活照之後，彷彿瞬間從當下回到70年前，驚喜、感慨之餘，眼淚止不住的直落下來，「我看到她從吊橋走過來，我就立刻去找她」，往日互動的情景歷歷在目。兩人並當場以視頻重逢，驚嘆聲連連。

「嗨囉！還記得我嗎？你好嗎？好留戀以前，沒有想到我們這麼老了還能見面！小時候俏皮的小姐，現在變成老人家了！我不能到南京，你也不能到台灣，但就這樣子見面已經很有福氣了！」戴玉妹說。

幾句寒暄之後，雙雙合唱一首「高山姑娘」日本歌，竟都沒忘詞。孫琪說：「我爸爸唱一輩子了！」當年，戴玉妹教孫克明學唱「何日君再來」等多首日本歌曲。戴玉妹說：「真的很不簡單，希望你堅強的、勇敢的活到100多歲！我也是要堅強的活下來。」孫克明則熱情邀請戴玉妹和家人到中國觀光，保持聯繫，最後依依不捨的道再見。

孫琪除了記錄兩老視頻互動的過程，在趙一先等陪同下，也專程前往五峰清泉，從蜿延山路-南清公路（122號縣道）到張學良文化學園區、舊清泉派出所、吊橋、上坪溪和桃山國小等景致，孫琪用心的全程拍照、錄影，帶回父親刻骨銘心的記憶，也一圓父親魂牽夢縈70年的心願。