10/29 各報重點新聞一覽

2017-10-29 06:25

自由時報

勞基新法再翻修 七休一鬆綁

行政院長賴清德日前宣布11月中提出「一例一休」修法，據透露，勞動部草擬的版本已成熟，本週二將預告「勞基法」修正草案，擬在「一例一休」修法中全面鬆綁「七休一」規定，明訂勞工每週的一例假，經勞資雙方協商或工會同意，可以加班，不受「七休一」限制。

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金門博弈 公投擋下

金門昨天舉行博弈公投，投票結果反對博弈方獲得24368張「不同意」票，贊成博弈方的「同意」票僅2705張，大約以九比一的懸殊民意比例，擋下金門的博弈事業。

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蔡總統過境夏威夷 訪珍珠港

蔡英文總統28日展開「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，將訪問我友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島。蔡總統在台灣時間28日傍晚5時40分準時抵達美國夏威夷，將停留兩晚，並安排三個公開行程，包括參加僑宴、與智庫座談、參觀珍珠港的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館；而台灣隨團的媒體可以公開採訪，象徵台美關係實質升溫。

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蘋果日報

踢爆 狼師竟藏安親班

超恐怖！讀者向《蘋果》爆料，指具台、美雙重國籍的37歲盧姓男子曾在美國性侵少女，逃回台灣後遭通緝，美方懸賞150萬美金（約4500萬元台幣），現竟在北市多所安親班教美語。美國警方向《蘋果》證實有此通緝案。安親班學童指認該男確在教美語，家長獲悉後嚇到無法言語。北市教育局表示將通報他為不適任教師，全台補習班都禁止聘他。

搶摸彩 重陽健走濺血23傷

昨是九九重陽節，北市府昨早在中山區、士林區辦敬老登山健走活動，因沒限制參加資格、又可摸彩領紀念品，參加人數從預估的1萬人暴增到2.2萬人，加上動線規劃不當，多名長者在搶摸彩券時跌倒濺血，共23人受傷，台北市長柯文哲昨在活動現場兩度鞠躬道歉，民眾怒嗆「混蛋」、「王八蛋」。

聯合報

外交部赴柬交涉失敗 海外台籍詐團又遣陸

昨天下午三時許，隨著一架「中國民航」包機降落廣州白雲機場，六十一名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人從柬埔寨被押解大陸，其中大陸人四十二人、台籍十九人。又一次海外涉詐台灣人直接押解到大陸，未依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議精神知會我方，法務部表示遺憾，並要求大陸主管機關應依協議規定，盡速向我方通報，並同意安排嫌犯家屬赴陸探視。

蔡總統抵夏威夷 拚外交推崇歷任總統

蔡英文總統昨天展開太平洋友邦出訪行程，她行前發表談話，再次呼籲朝野政黨只有透過對話溝通，才能化解歧見，「如果我們在外交上可以團結，內政的議題就沒有理由不能合作」。

中國時報

蔡衍明：兩岸好台灣才會更好！大陸要把工作做到台灣民眾身上

旺旺中時媒體集團所屬《旺報》，昨與上海東亞所在上海合辦「兩岸關係三十年回顧與展望研討會」，集團董事長蔡衍明開幕致辭時指出，今年是兩岸開放交流30周年，在這重要歷史轉折時刻，希望台灣有信心、大陸多善意，台獨並非大多數人的選擇，讓兩岸心靈契合、和平發展，大陸要推動兩岸融合發展，就應把工作做到人民身上，讓台灣人民感受到「兩岸好，台灣才會更好。」

中西合璧飛機餐 小英吃光光

為迎接太平洋友邦之旅訪問團，華航此次派出18位機組員服務，負責機上餐點的華膳空廚主廚李其傳表示，華航1個月前接到任務就著手進行試菜等準備工作，從台北到夏威夷供應兩餐，蔡英文第一餐主食吃叉燒麵，第二餐是鱈魚加羊小排，兩餐都是「吃光光」。