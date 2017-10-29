全台再降溫1度！ 今北部全天涼、中南部溫差大

今天溫度方面各地氣溫將再下降1度左右，低溫約18至21度，北台灣雲量偏多、整天偏涼。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-29 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天（29日）東北季風增強，北部及東半部仍有飄小雨的機率，中南部地區仍維持多雲到晴、陽光露臉的天氣；溫度方面各地氣溫將再下降1度左右，低溫約18至21度，北台灣雲量偏多、整天偏涼。

中央氣象局指出，今天全台氣溫再下降，北部地區高溫僅約23至25度，中南部及花東高溫則可來到27到30度，中南部日夜溫差可達10度左右，早出晚歸的朋友請注意氣溫變化。空氣品質部分，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；雲嘉南局部分地區可能有揚塵發生。

此外，台灣及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9到11級強陣風；隨蘇拉颱風通過琉球群島，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高達3至5米，海邊活動需注意安全。

蘇拉颱風中心位於台北東北東方860公里之海面上，預計將往東北方向持續朝日本南方近海前進，預計今明兩天要前往日本一帶的民眾，請持續留意最新的颱風相關訊息。

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今天（29日）東北季風增強，北部及東半部仍有飄小雨的機率，中南部地區仍維持多雲到晴、陽光露臉的天氣。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）