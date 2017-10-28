中研院fun輕鬆！院區開放 萬人玩科普習新知

2017-10-28 23:48

〔記者吳柏緯／台北報導〕一年一度的中研院院區開放今天（28）登場，今年全院31個研究所、中心幾乎全部對外開放，中研院規劃近300場科普演講、實驗室參觀和影片放映等活動，還有各式科普主題的展覽。幾乎每場活動都報名額滿，許多無法進場的人直嘆可惜，說明年一定要再來。

中研院說，為了拉近研究與民眾的生活，已經連續20年舉辦院區開放活動，以淺顯而專業卻又不失趣味的方式，與社會大眾分享最尖端的人文、科學與社會領域新知識，廣受各界好評

今天展出領域，從天文觀測到地震原理，從古老文明的足跡，到未來科技的發展應用，讓民眾親自體驗各文化的特殊傳統工藝，以及AR擴增實境、VR虛擬實境等尖端科技。

數學所舉辦3D列印活動，邀請專精3D列印講師，藉由3D列印實體呈現，結合工業設計，把模型變成掌中玩物，打破學生對「數學很難」的印象。物理所則推出靜態展覽與實驗室參觀，物理所副所長王子敬說，盼透過一年一度的院區開放，讓民眾能對物理知識有更豐富的認識。

今年應用科學研究中心也公開展示建置成太陽能窗簾的軟式太陽能電池，中心副主任朱治偉說，塑膠型的軟式太陽能板除可利用太陽及室內兩面收光，達到節能減碳的功效，同時也有造價低、富可撓性等特性。讓民眾瞭解台灣太陽能產業的優異技術，以及科技應用的成果。

民族所則邀請原住民及漢族組成的樂團現場舉辦音樂表演，並擺設部落市集，一旁的體驗活動則讓民眾親自操作貝珠穿孔及臉繪彩繪，大小朋友爭相嘗試。近代史研究所則帶來西藏文化的系列展覽，讓民眾試穿藏族傳統服裝，外頭的西藏音樂表演鼓聲隆隆，熱鬧非凡。

主題演講則特別透過臉書粉絲頁票選出最受歡迎的「文明足跡」，邀請中研院歷史語言研究所院士王明珂演講「文明的歷程」，從古代文明以來的發展軌跡，分析、探討當今社會的現象，現場座無虛席。