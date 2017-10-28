他用鋼筆刻劃消防替代役生活 「玩字時代」獲獎

洪志宇用有溫度的書寫參加「玩字時代」獲獎。（記者陳彥廷翻攝）

2017-10-28 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新園消防分隊的役男洪志宇，從小在東港長大，大學時期無意接觸到手寫的他，透過鋼筆繪畫和寫作，把消防替代役這個人生難得的經驗用紙筆載錄，有火燒萬丹棧板工廠的黑龍煙，也有新園火燒漁船的打火辛勤，今年他參加新北市府首創以手寫溫度為號召的「玩字時代」手寫徵文「筆」賽，把消防替代役的生活作主題獲獎，留下這個人生的特殊回憶。

24歲洪志宇畢業於成大機械系，但有別於印象中工學院的「科技」味，與鍵盤相比，他反而更喜歡質樸、有暖暖溫度的手寫，原來是大二那年他踏入中文系輔修，也無意間開始接觸手寫及鋼筆世界，原來他受到蘋果創辦人賈伯斯把英文書法灌進數位世界的創舉，並以「站在科技與人文的交叉口」下註腳，也燃起他用鋼筆書寫記錄生活的念頭，和一般工學院高科技印象截然不同，他自嘲「不務正業」，現在畫出興趣，更帶入消防替代役的工作，繪出火災現場難得資料。

洪志宇甫下分隊服役，就遇上轄區內鹽埔港邊的漁船大型火災，因漁船材質為玻璃纖維，焚燒惡臭和悶燒不熄的特性，讓衝第一的他至今記憶猶新，他用第1人稱視角，畫出記憶中深夜吞噬漁船的惡火，而萬丹棧板工廠火災的「黑龍煙」震驚全台，前往支援的他，也在筆記本長邊，用鋼筆畫出灰黑飛煙，皆十分傳神。

洪志宇今年參加新北市府所舉辦的「玩字時代」，在近3千位筆耕者中脫穎而出，他的主題就是「消防役男記事」，用隸書工整寫出約1500字的散文，刻劃出消防員只要聽到鈴聲，就算在廁所，也要趕緊「夾斷」著裝，衝入火場的勇氣令他既嚮往又欽佩，但4個大男生卻又因不敢殺會飛蟑螂的慈悲心在寢室不敢睡覺的超萌反差，也成功獲評審青睞得獎。

洪志宇說，投入消防替代役是以往不曾想過的路，現在進來體系卻是意外的合拍，有了消防隊的救護經驗，他也希望未來能透過機械專長，研發輔具，造福年長者或病患。

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洪志宇用有溫度的書寫參加「玩字時代」獲獎。（記者陳彥廷翻攝）

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洪志宇用鋼筆在閒暇時記下自己服役的點滴。（記者陳彥廷攝）

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