生魚片「主角」黃鰭鮪進港量少 每公斤飆破700元

2017-10-28 23:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕漁市場裡俗稱「串仔」的黃鰭鮪，原是全年皆有的漁獲，但今年量少，東港漁市場的議價價格暴漲，最貴的1尾，創下每公斤730元的歷史天價。

生魚片擺盤中必定包含肉色暗紅的「黃鰭鮪」作為紅色點綴，不過今年疑因氣候關係量減，現撈的漁獲價格節節上升，週五（27日）一度飆到730元公斤價，爆增的成本已讓華橋直銷市場的攤販大喊吃不消。

黃鰭鮪俗稱「串仔」，為分布於全世界熱帶、亞熱帶海域的洄游魚類，台灣各地全年皆產，以東、南部產量多，是重要漁獲也是常見生魚片來源，東港屬台灣主要產地，除內需之外，還有日本業者前來購買，以往東港漁市場量大價格穩定，議價公斤價約250到300元上下，而黃鰭鮪可食用等級的數量屬中研院「台灣海鮮指南」的「想清楚」等級。

「週六也才8艘船、35尾進港」，東港漁市場主任鄧自斌表示，10月底原屬黃鰭鮪交易鼎沸時期，但今年量卻全年皆不多，疑與氣候有關，所以優質漁獲奇貨可居，議價價格攀升，本週最高1尾達每公斤730元，市場上的公斤均價也在500到600元間，可說是較以往高出2倍左右。

「天天再漲百元！」經營生魚片壽司的業者「漁郎」生魚片阿宏指出，這週議價價格從每公斤300元開始，每天都在上漲百元不誇張，加上還得經過手工處理，原本25元的串仔壽司屬親民價格，這陣子還會凍漲，不過若未來進貨價格仍居高不下，恐將反映成本漲價。