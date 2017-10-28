老榮民陳壽祥助學17年 讓18名孩子翻轉人生

2017-10-28 23:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕79歲老榮民陳壽祥生於中日戰爭、經歷國共內戰，11歲跟著哥哥逃難來台，過著有一餐沒一餐日子，感受到「餓比死還痛苦」，他咬牙硬撐，2年後進入海軍造船廠當學徒，他努力學習考入美國商船，才改善一家人生活，不忘捐款助學17年，改變了18名孩子的人生！女大生林怡玉、吳家靜今天獻花感謝陳伯伯，分享以棉薄之力助人，形成社會愛的循環，陳壽祥聽了欣慰落淚，「愛心不能停，要溫暖整個社會」。

戰亂逃來台 感受到「餓比死還痛苦」

陳壽祥原本家世顯赫，父親是中藥大盤商，卻因遭逢亂世、貨幣貶值，財產一夕間變成壁紙。共產黨接手統治後，父親被清算，家人被邀流放各地，他11歲跟著兄長逃來台灣，經常有一餐沒一餐，最好的一餐還是吃地瓜乾煮湯，天天挨餓。

陳壽祥說，冬天很冷，沒有外套可穿，每天凌晨3點起床撿蠶豆，6點拿到菜市場賣，還到鳳梨工廠工作一整天，沒錢可拿，只換到一把鳳梨心，變賣換現只值3毛錢，相當一顆半饅頭，他仍咬緊牙根撐下去。

考上美商船 當上輪機長改善家人生活

直到13歲到海軍國防造船廠當學徒，陳壽祥卻因只有國小學歷無法上船，25歲經友人介紹上船工作，有了漁船工作資歷，29歲努力考取美國商船，還當上輪機長，翻轉了自己的人生，也改善了家人的生活。每當午夜夢迴，往事歷歷在目，「不知道自己怎麼熬過來的」。

陳壽祥有感年少顛沛流離之苦，17年來從每月捐款1000元，到每年捐款2萬元，只希望不要有孩子重蹈他的覆轍。其中，高雄大學財經法律系林怡玉、正修科大資工系吳家靜品學兼優，今天在退輔會榮民節活動中，獻花擁抱感謝陳壽祥改變她們的一生。

女大生道謝 要學陳伯伯助人讓愛循環

林怡玉說，她年幼喪父，還欠百萬債務，母親一人做2份工作，還要照顧她與哥哥，陳伯伯的善行，讓她有機會及能力創造自己的未來，陳伯伯就像她的父親，讓她的成長過程不孤單，她也沒有令陳伯伯失望，半工半讀、領獎學金，要向陳伯伯一樣翻轉人生，也會捐款給癌童，讓他的愛心延續。

吳家靜則說，父親在她讀高中時病逝，留下百萬債務，母親要養4名子女，還好有陳伯伯捐款及鄰居幫忙，讓家人度過難關，她點滴在心頭，會協助扶輪社、創世基金會募款。

陳壽祥聽了感動落淚，他說，看到孩子的表現，感到很欣慰，愛的循環不能停，希望形成一股力量，讓社會愈來愈溫暖。