熊讚將有女友？ 南科「美熊計」明日見真章

2017-10-28 22:42

〔記者黃文瑜／台南報導〕「終於邀到熊讚啦！」之前與北市搶熊材提出優渥條件的南科，終於把熊讚請到南科啦！不過地點不在台南，而是南科高雄的廠區。南科管理局長林威呈特別用心，只給熊讚一張「台北→南科」的高鐵票，「有去無回」，還想用「美熊計」讓熊讚留下，提早轉交2封交友信，讓熊讚「好好挑女友」。

熊讚日前在臉書po文，向粉絲坦誠，「睡覺前都會去運動一下」，「加強體力要準備做一件有意義的事」，要粉絲拭目以待，接著又po出一張南科管理局寄給他的「公益大使證」和一張「有去無回」的車票，表示29日受到南科邀請，將到高雄做「萬潤」公益路跑。

熊讚還秀出林威呈寄的信，「自從我說要幫你介紹女朋友後，美熊們毛遂自薦的信件，就像雪片般的湧入南科管理局 。經過我們精挑細選後，「熊辣」跟「熊Lady」脫穎而出。她們的熊樣，真的超正點的喔！…你禮拜天來的時候，我會安排你們『熊熊相見』喔！」讓熊讚拜託粉絲當他軍師，教他如何回應2封「交友信」。

林威呈開心的說，之前開出鮭魚3000隻、蜂蜜3桶、高薪聘請、介紹女友等條件，希望熊讚到南科，熊讚後來留在台北，但一直尋求合作的機會，這次邀熊讚來公益路跑的大使，仍會送好康大禮給熊讚，「不食言」。並且還提前轉交了「熊辣」、「熊lady」的2 封「交友信」，幫熊讚牽紅線，「我當然還是希望好熊才留南科啦！」