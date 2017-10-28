阿嬤教出來的！ 她12年捐35輛消防車輛

林苑琳女士（中）今天的贈車儀式，在新北市林口區共捐贈台北市消防局消防警備車5輛，由消防局副局長許景盛（右二）代表受贈，並與前消防局長（前總統府副秘書長）熊光華（左二），以及消防局搶救科長黃建華（右一）、第二救災救護大隊長葉俊興合影。（記者陳恩惠翻攝）

2017-10-28 21:06

［記者陳恩惠／台北報導］在科技公司任職的台北市婦人林苑琳，由祖母照料長大，從小見祖母樂善好施，耳濡目染之下，縱然家境不富裕，仍發願盡己之力完成祖母遺願，自2005年起，以個人力量捐贈北北基地區各式消防車輛，包括14輛消防警備車、2輛災情勘查車、6輛救災指揮車及8輛救護車；今天她再次捐出5輛消防警備車贈予台北市政府消防局，由副局長許景盛代表受贈，希望能提升救災救護效能。

消防局表示，林苑琳女士自幼出生於單親家庭，生活起居、課業教育皆由祖母照料、打理，祖孫之間的感情早已不言而喻，因為自小見祖母盡力濟助他人，受到祖母樂善好施的感召，雖然家境不富裕，仍盡力完成祖母遺願，她自12年前起，持續捐贈台北市消防局勤務所需的消防警備車、救災指揮車、災情勘查車及救護車，協助各消防單位執行救苦救難的神聖任務，也將祖母遺願發光發熱。

消防局長吳俊鴻表示，消防警備車平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務以外，遇有重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，是執行防災救災的重要工具。

吳局長對林苑琳女士長期熱心協助消防工作、默默奉獻的善行，由衷表達感謝之意，消防局亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，不斷持續精進與突破，守護每一位臺北市民，打造一個安心、放心的生活環境。