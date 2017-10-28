颱風遠離冷空氣南下 未來3天北部越來越冷

明日東北季風將增強，北部與東半部仍有飄雨的機率。中南部天氣則為多雲到晴，陽光也會露臉。（記者黃耀徵攝）

2017-10-28 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日北、東半部天空仍有小飄雨的機率，中南部天氣多雲到晴。明各地溫度約再降1度，北部高溫約23至25度，中南部與花東地區高溫約27至30度，但中南部日夜溫差仍可相差到10度。《天氣風險公司》指出，明起新一波北方大陸冷高壓逐漸南下，北部地區預估未來幾日，氣溫會再下降。蘇拉颱風今（28）日轉向北北東，朝日本南海移動，對台灣無直接影響。

中央氣象局預報，明日東北季風將增強，北部與東半部仍有飄雨的機率，建議出門攜帶雨具，以備不時之需。中南部天氣則為多雲到晴，陽光也會露臉。

溫度方面，明日全台約再降1度，各地低溫約18至21度。北台灣雲量偏多，一整天都偏涼，高溫僅23至25度。中南部與花東地區高溫約27至30度，但中南部日夜溫差可達10度。《天氣風險公司》指出，明起新一波北方大陸冷高壓逐漸南下，換東北季風接手影響，北部地區預估未來幾日維持相似天氣型態，雲量多且有雨，氣溫又再略往下降，中南部地區仍是晴到多雲穩定天氣。氣象局預報員李孟軒指出，週末的低溫大約只剩19度，下週一到週二是影響最劇烈的時候，中部以北的最低溫可能只剩18度

氣象局表示，今年第22號颱風蘇拉，目前中心位於台北東北東方約740公里之海面上，未來路徑將往東北方向朝日本南方近海前進。《天氣風險公司》表示，蘇拉目前慢慢遠離台灣，開始轉向朝北北東往日本南方海面移動前進，將影響日本的九州、四國及本州南方等區域，今明兩天要前往日本的民眾，須密切注意最新消息。

氣象局提醒，即便蘇拉颱風目前正遠離台灣，但台灣及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域仍易有9到11級強陣風。且隨著蘇拉颱風通過琉球群島，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高達3至5米，沒必要請勿前往海邊活動。

空氣品質方面，明日金門、馬祖及中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

蘇拉颱風今（28）日轉向北北東，朝日本南海移動，預計將影響日本的九州、四國及本州南方等區域。（圖擷自中央氣象局）

明日全台約再降1度，各地低溫約18至21度。北台灣一整天都偏涼，高溫僅23至25度。中南部與花東地區高溫約27至30度。（圖擷自中央氣象局）

明日全台各地紫外線皆為中量與高量級。（圖擷自中央氣象局）