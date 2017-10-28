企業家回饋故鄉 將軍區頒發王禮獎學金

將軍區公所今天頒發「王禮獎學金」，但王禮因身體不適無法前來，由兒子王隆興（右一）代表父親出席，和區長陳益敦（後左一）頒發獎學金。（記者楊金城攝）

2017-10-28 21:28

〔記者楊金城／台南報導〕台南市將軍區公所今天頒發「王禮獎學金」，今年是第5年辦理，有38名學生獲獎。王禮的兒子王隆興代父親到場頒獎，肯定學生用功讀書，鼓勵他們更上層樓。

王禮因身體不適無法前來，由王隆興代表父親出席頒發獎學金。5年前，王禮捐贈1000萬元公益基金給故鄉的將軍區公所，上週另捐贈1030萬元公益基金給北門區公所，傳為美談。王禮在高雄更捐1億元建圖書館！

捐千萬公益基金 王禮：不夠再補

將軍今年共有博士生吳琲文、碩士生黃俊憲、大學生王心怡、高中職生陳建志、國中生吳姿螢等38人獲頒獎學金3000至1萬5000元獎學金。王禮還答應公所，如果基金不夠，他會再補基金，將軍區1年獎學金和急難救助金，約幫助近百人。

將軍區長陳益敦說，王禮出生在將軍區將貴里角帶圍，十幾歲就離鄉到高雄打拚，從學徒做起，30多歲出來創業，創辦隆興鋼鐵公司，如今經營出色。王禮不僅是一個成功的企業家，更有飲水思源、回饋故鄉的人文涵養，是值得後輩學習的典範。

陳益敦也期許獲獎學生，將來如有成就，要把王禮獎勵教育的愛心傳承下去。

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