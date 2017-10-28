世界麵包大賽奪冠 高雄麵包師陳耀訓凱旋歸國

高雄麵包師陳耀訓與女助手周小槿勇奪世界麵包大賽冠軍，今晚返國，開心品嚐日夜思念的雞排與珍奶。（記者黃旭磊攝）

2017-10-28 19:59

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄麵包師陳耀訓與女助手周小槿遠赴法國參賽，勇奪世界麵包大賽冠軍，今晚（28日）返台，開心品嚐懷念的雞排與珍珠奶茶！

繼吳寶春、王鵬傑後，高雄麵包師陳耀訓再奪法國世界麵包大賽冠軍，他下機後直說，「很開心，現場很緊張」，助手周小瑾則說，「謝謝你們，終於吃到懷念的雞排。」

陳耀訓與周小槿前進法國南特，擊敗法國、日本等17國強勁對手，拿下2017世界麵包大賽（MONDIAL DU PAIN）整體冠軍，六大類項目包括法國麵包、健康營養麵包、天然酵母有機麵包、國家特色麵包、甜麵包、藝術麵包，還拿到有機麵包獎單項第一名及最佳助手獎。

陳耀訓開的店「巴黎波波」位於高捷後驛站旁。而先前高雄市吳寶春麵包店老闆於2010年在路易樂斯福世界盃麵包大賽Coupe du Monde de la Boulangerie奪金，莎士比亞烘焙坊主廚王鵬傑於2013年拿下第4屆世界麵包大賽（Mondial du Pain）亞軍，並以「台灣陣頭」在藝術類奪冠。除了高雄麵包師，2015年，陳友信也曾奪得（MONDIAL DU PAIN）整體冠軍。

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