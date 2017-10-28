鳳凰代款創業商家 假日市集展售創意商品

2017-10-28 20:49

〔記者黃建華／高雄報導〕力推「微型創業鳳凰貸款」商家展售自家產品，勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心今（28）、明（29）兩天下午2點到晚上10點，在高雄「MLD台鋁商場」戶外廣場舉辦「微型創業鳳凰假日市集」，還特別安排「歡樂集點送」及「打卡按讚送好禮」等活動，讓現場民眾有玩又能拿獎品。

勞動部為了讓有意創業的民眾輕鬆圓夢當頭家，98年起推出「微型創業鳳凰貸款」，對象為20歲至65歲女性朋友及離島居民、45歲至65歲中高齡民眾，免費輔導申貸，並推出前兩年貸款免利息、免保人、免擔保品、信用保證9成5及年息1.67％的低利率等措施，最高申貸金額可高達100萬元。同時也舉辦研習課程、聘請業界先進，提供諮詢輔導，培養創業所需之能力，協助創業，並透過企業見習及鳳凰成員交流活動，為各行各業的創業頭家們，打造創業經驗分享平台。

這次共有14家鳳凰商家參展設攤，28日活動現場，各商家展示自己獨特的創意進口零食、芒果乾、鳳梨乾、精緻飾品，吸引民眾目光。參展商家王芊尹說，畢業後曾回故鄉寶來幫媽媽賣水果，但八八風災導致聯外道路中斷，遊客進不來、農產出不去，為了維持生計，她只好先到旗山飲料店上班，但內心仍希望有自己的事業，因此在2013年辭掉工作，回寶來經營事業。

王芊尹說，回鄉經營水果事業後，由於水果耗損率高，單純販售利潤偏低，決定將水果加工製作成果乾，但機器、店面是一筆不小的資金，透過微型創業鳳凰，解決了烘烤機器設備及裝潢店面需求。

青年職涯發展中心主任曾進勤說，有意創業民眾也歡迎來「微型創業鳳凰假日市集」，瞭解計畫服務內容。對創業輔導相關資訊有興趣，可撥打免付費專線0800-092-957，或上「微型創業鳳凰網站」官網查詢。