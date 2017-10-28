新竹車站改造周邊搭圍籬 行走動線不明民眾抱怨

新竹市政府正進行火車站前的人行空間改造工程，不過，有行人抱怨指標不明，行人行走空間變窄，只能橫走在馬路上。（記者洪美秀攝）

2017-10-28 19:41

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府正進行火車站前人行廣場的空間改造工程，周邊搭起圍籬，民眾抱怨行走空間被限縮，動線沒有明確指標，無所適從，常見任意穿越馬路，險象環生。

市府交通處長倪茂榮說，接獲市民反映後已經改善，在中正路、中華路與林森路等3個重要出口處張貼指示標誌及方向圖示，建議民眾若從林森路進入火車站，可穿越斑馬線行走暫時的人行通道，中華路靠近下沉式廣場的側邊則禁止通行。

交通處表示，這項工程預計年底完工，目前正進行下沉式廣場的改善工程，預計11月中旬完工後，會先打開下沉式廣場圍籬，並將YouBike移到下沉式廣場，接著進行站前的人行廣場工程，施工期間會請工程人員協助引導，提醒民眾依指標通行，並禁止行人任意穿越馬路，以免發生危險。

讀者投訴說，新竹市區現在到處可見工程圍籬，行走空間變狹窄，雖然有建設很好，但行人的權益被剝奪，尤其走在火車站前，根本無所適從，到底要怎麼走，完全沒有指示，常見媽媽推嬰兒車穿梭在車道，也常有行人任意穿越馬路，讓人捏把冷汗。

讀者投訴說，火車站前設置施工圍籬後，行走空間被限縮，市府應提供告示牌及行人路線建議圖，路口也應有指標，否則若發生交通事故，屆時責任歸屬恐怕有得吵。

倪茂榮說，這項工程是由台中草悟道規劃者潘一如，以大公園廣場及人本概念設計，將以75公尺長、15公尺寬的「步行廣場」取代站前車道，未來會大幅增加步行空間，行人不必再與車爭道，可安全步行到車輛接送區。

此外，為落實行人、機車、汽車分流，避免車流交織混亂，汽、機車接送區會分區設立，外觀突兀的紅鐵皮遮雨棚拆除後，則採仿古式的簷廊，串聯公車調度站，讓旅客無縫轉乘，站前林森、中華路口四處地下道出口也將拆除，作為人行廣場空間。

新竹市政府正進行火車站前的人行空間改造工程，不過，有行人抱怨行走空間變窄，只能橫走在馬路上。（記者洪美秀攝）

新竹市政府正進行火車站前的人行空間改造工程。（記者洪美秀攝）

新竹市政府正進行火車站前的人行空間改造工程，不過，有行人抱怨行走空間變窄，只能橫走在馬路上。（記者洪美秀攝）

新竹市政府進行火車站前的行人空間改造工程，有行人抱怨指標不明。（記者洪美秀攝）