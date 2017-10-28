新竹州廳90歲 200秒「光影藝術宴」盡現風華

2017-10-28 19:25

〔記者王駿杰／新竹報導〕國定古蹟新竹州廳今年90歲了！新竹市政府特別規劃系列活動，今晚由「光影藝術宴」揭開序幕，以色彩瑰麗的光影變化，將州廳走過的時光歲月展現於牆面。

文化局視覺藝術科長徐瑞蘭說，「光影藝術宴」歷時200秒，運用光雕藝術投影在州廳建築立面，透過視覺牆效果展現州廳不同時期的風采，內容分別為「建築特色展示」、「州廳的故事」、「歡慶90週年」3部分。

「建築特色展示」以光影描繪州廳建築特色，從最初的規劃、興建歷程到特殊風格如塔樓或斜面屋頂細部特寫等等，讓民眾了解州廳建築特色。

「州廳的故事」以「時鐘為意象，穿越歷史軌跡」，搭配二戰飛機航行天際、921大地震的震撼，開啟觀眾的記憶與省思，而半導體電路板動畫影像則象徵竹科為新竹市帶來蓬勃發展。

「歡慶90週年」則以兒童為主軸，突顯市長林智堅的「幸福的兒童城市」施政願景，輔以絢爛的煙火表演，預約竹市美好的未來。

林智堅說，新竹州廳於1927年啟用，歷經第二次世界大戰、地方首長的民選、新竹科學園區的設立、第44萬人口的誕生，陪伴新竹人經歷無數歲月。

「光影藝術宴」即日起到11月7日，每晚6點半至9點在市府廣場定時登場，11月4日還會有特別秀，邀請民眾用現場提供的平板電腦，啟動互動機制創作圖案，投影到州廳建築上。市府說，系列活動全都免費，歡迎參加。