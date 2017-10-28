同志大遊行人數破紀錄 12.3萬人齊聚凱道

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，今年主題為「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」，特別凸顯性平教育應正視作為生命基本需求的各種慾望，看見多元、進而尊重差異，減少因性別而生的歧視、霸凌與侵害。（記者羅沛德攝）

2017-10-28 18:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕第15屆同志大遊行今天午後展開，根據主辦單位統計，截至晚間6時，有12萬3千民眾參與，人數破歷年紀錄。身披彩虹服飾、手舉彩虹旗幟的民眾將凱道擠得水洩不通，晚間起舞台也開始進行短講、音樂表演等活動，現場民眾嗨到最高點。

今年遊行主題為「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」，共有來自20個國家的民眾共襄盛舉，總統蔡英文、行政院長賴清德都在臉書發文表示祝福，立委尤美女、余宛如、黃國昌、徐永明、林昶佐、許毓仁等則都現身遊行隊伍。

遊行隊伍分成3隊出發，14時40分起分別繞行凱道北、南、西3個區域，直至約17時回到凱道進行晚會，分別由各界挺同人士進行短講，並搭配音樂團體表演，陪所有參與者一起倡議婚姻平權。

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，今年主題為「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」。（記者羅沛德攝）

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，今年主題為「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」。（記者羅沛德攝）

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，同志先驅祁家威現身遊行隊伍中。（記者羅沛德攝）

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，參與民眾以大膽裝扮展現自我。（記者羅沛德攝）

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，民眾以大膽裝扮展現自我。（記者羅沛德攝）

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，今年主題為「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」。（記者羅沛德攝）

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，加拿大辦事處等外館參加遊行。（記者羅沛德攝）

第15屆台灣同志大遊行28日下午於凱道展開，英國辦事處等外館參加遊行。（記者羅沛德攝）