「美麗新興 動漫魅力大進擊」今揭幕

2017-10-28 18:31

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新堀江商圈文衡二路今天下午封路舉辦一場「美麗新興~動漫魅力大進擊」活動，上千動漫迷齊聚一堂，不少動漫迷盛裝打扮模仿動漫人物，甚至將愛車改裝貼上各式動漫貼紙，活動現場有如一場COSPLAY嘉年華盛會，不少動漫迷和逛街民眾並和活動代言人Mia合影留念。

新興區公所為再現商圈風華，今日（六）下午3 點半於新堀江商圈將五福二路與新田路間的文橫二路封路，辦理「美麗新興~動漫魅力大進擊」活動，現場有三十多攤琳瑯滿目的動漫市集，包括月讀女僕系列、攝飲主題餐廳、矮人礦坑桌上遊戲專賣店等，吸引動漫迷瞎拚選購。

主辦單位並邀來動漫人氣樂（舞）團演出，有櫻桃計畫、HINAKO X月讀女僕團、EM緊急方程式、OtaMetal、絨毛兔等強團，表演動漫迷耳熟能詳的動漫歌曲，滿足動漫迷視聽感官的音樂饗宴。市府副秘書長林英斌、民政局長張乃千和新興區當地里長都到場參與盛會。

  活動中還規劃「商圈主題攝影會」，邀請知名Coser”咖咪超女神”和新興區代言人Mia女郎至新堀江商圈合作店家拍攝美照，吸引不少動漫迷合影留唸。此外還特別企畫~南部最大萬聖節前COSPLAY盛會，打扮成殭屍等動漫迷也頗為「吸睛」，成為活動目光焦點。

  新興區公所也在新堀江商圈各地內布置新興區代言人Mia的視覺形象輸出，還有Mia部屋，由於Mia外型亮麗，不少動漫迷爭相合照，歡度這難得的動漫活動。

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  • 動漫迷盛裝打扮模仿動漫人物，讓現場有如一場動漫嘉年華。（記者黃建華攝）

    動漫迷盛裝打扮模仿動漫人物，讓現場有如一場動漫嘉年華。（記者黃建華攝）

  • 有動漫迷打扮成殭屍，讓活動增添不少趣味。（記者黃建華攝）

    有動漫迷打扮成殭屍，讓活動增添不少趣味。（記者黃建華攝）

  • 動漫迷頗為享受COSPLAY的樂趣。（記者黃建華攝）

    動漫迷頗為享受COSPLAY的樂趣。（記者黃建華攝）

  • 市府副秘書長林英斌與民政局長張乃千等人都應邀出席這場動漫迷盛會。（記者黃建華攝）

    市府副秘書長林英斌與民政局長張乃千等人都應邀出席這場動漫迷盛會。（記者黃建華攝）

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