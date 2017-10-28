「美麗新興 動漫魅力大進擊」今揭幕

2017-10-28 18:31

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新堀江商圈文衡二路今天下午封路舉辦一場「美麗新興~動漫魅力大進擊」活動，上千動漫迷齊聚一堂，不少動漫迷盛裝打扮模仿動漫人物，甚至將愛車改裝貼上各式動漫貼紙，活動現場有如一場COSPLAY嘉年華盛會，不少動漫迷和逛街民眾並和活動代言人Mia合影留念。

新興區公所為再現商圈風華，今日（六）下午3 點半於新堀江商圈將五福二路與新田路間的文橫二路封路，辦理「美麗新興~動漫魅力大進擊」活動，現場有三十多攤琳瑯滿目的動漫市集，包括月讀女僕系列、攝飲主題餐廳、矮人礦坑桌上遊戲專賣店等，吸引動漫迷瞎拚選購。

主辦單位並邀來動漫人氣樂（舞）團演出，有櫻桃計畫、HINAKO X月讀女僕團、EM緊急方程式、OtaMetal、絨毛兔等強團，表演動漫迷耳熟能詳的動漫歌曲，滿足動漫迷視聽感官的音樂饗宴。市府副秘書長林英斌、民政局長張乃千和新興區當地里長都到場參與盛會。

活動中還規劃「商圈主題攝影會」，邀請知名Coser”咖咪超女神”和新興區代言人Mia女郎至新堀江商圈合作店家拍攝美照，吸引不少動漫迷合影留唸。此外還特別企畫~南部最大萬聖節前COSPLAY盛會，打扮成殭屍等動漫迷也頗為「吸睛」，成為活動目光焦點。

新興區公所也在新堀江商圈各地內布置新興區代言人Mia的視覺形象輸出，還有Mia部屋，由於Mia外型亮麗，不少動漫迷爭相合照，歡度這難得的動漫活動。

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