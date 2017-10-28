增進原民語言傳承！新北原住民族語教育資源中心揭幕

2017-10-28 18:27

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市原住民族教育資源中心今天揭幕！營造原住民族語教師的專業成長園地，進一步打造族語學習環境。

新北市教育局指出，「原住民族教師專業發展中心」、「族語教師大社群」及「族語教師的家」是原住民族教育資源中心的定位，任務是辦理教師研習增能、研究發展與文化圖書及網路平臺經營，藉以幫助原住民族學生學習母語、認識自我。

族語教師今天為新北市教育局長林奕華配戴阿美族服飾，大家以插冠方式，將9個音符意象插入象徵傳承的陶甕中，期待中心能成為孕育新北市族語優質教學的典範社群。