雲林殺子案幕後功臣林映青 獲頒模範公務員

2017-10-28 18:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日發生震驚社會的雲林雙親虐殺三名子女案，破案關鍵在於新北市政府高風險整合型安全網奏效，時任高風險家庭服務管理中心主任的林映青，被譽為幕後功臣，獲頒今年行政院模範公務人員，她謙虛表示，應歸功於市府團隊緊密合作，不是她一人功勞。

林映青為國立高雄師範大學性別教育研究所碩士畢業，在新北市政府服務11年，現任社會局社會工作科股長，從基層社工員做起，以同理心為個案尋求資源，兼具耐心、細心與熱忱。市府100年推動「高風險家庭整合型安全網服務計畫」，她在102年5月到105年7月擔任高風險家庭服務管理中心主任。

林映青說，雲林殺子案中，李姓夫妻原本住在新莊區龍安路，高風險家庭中心發現，7歲李童未依規定申報戶口，行蹤不明，也沒有學籍資料，當時對男童人身安全非常擔憂，通報警方追查，經警方抽絲剝繭，南下桃園、台中、雲林等不下30趟，最後才能偵破案件，這要歸功各網絡通力合作。

談到印象深刻個案，林映青回想，曾服務一個家庭，父親酗酒賭博，與妻子離異，小六孩童體弱多病，由阿嬤照顧，她媒合社會資源，協助家庭經濟穩定，兩年後她偶遇升上國中的孩子，小心翼翼地攙扶阿嬤過馬路，畫面令人動容，她說：「看到弱勢家庭走出困境，是當社工最大的成就感。」