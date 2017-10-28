社會領綱公聽會》家長團體動員反性平 同志發言遭圍剿

2017-10-28 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日登場的十二年國教社會領域課綱公聽會中，多個家長團體動員表達「性別平等教育導致性別混亂」等訴求，現場卻有一名同志持相反立場挺身發言，馬上遭家長圍剿，公聽會一度被迫中斷。

據中央社報導，家長團體今天持續動員至公聽會表達反對將「性別平等教育」融入各科課程設計，他們認為性平教育恐成「性解放教育」或「同志養成教育」。

會中一名自稱同志者呼籲公聽會現場的人，要以學生為中心來思考，她表示，多數老師在教學時都發現，學生非常需要性別平等教育。她坦言，自己作為一名同志，卻從來沒受過相關教育，「難道我是性少數，就沒有瞭解自己的權力嗎？」

她並以十二年國教課綱為例說，性別平等教育依照各個年齡階段，有不同的學習內容，認為很多家長擔心性平教育，但歸根究底是害怕自己的孩子成為同志，「請問這是尊重嗎？」她說。

但這一論述立刻引起現場許多參與者不滿圍剿，並痛罵「你挑釁家長」、「我們可以尊重同志，但不能強迫我們接受」、「誰不怕自己孩子變同性戀」等言論。

由於現場過於混亂，主辦單位宣布公聽會暫停5分鐘，但暫停時間結束後，這名同志發言者仍繼續強調，若在社會領綱除去性別平等教育，性別平等將變成有名無實。