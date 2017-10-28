睽違37年首次同學會 竹山延和國中校友「群鮭洄游」

2017-10-28 18:41

〔記者謝介裕／南投報導〕拜建醮之賜，南投縣竹山鎮延和國中第10屆畢業生，睽違37年之後，今天在「群鮭洄游」同學會中聚首，童年回憶湧上心頭，也讓他們更珍惜這份得來不易的緣份，最後在「期待再相會」大合唱中，約定未來至少兩年聚會一次，延續同窗之情，直到人生畢業的那一天。

竹山鎮史上第一次全鎮28個里為期5天的建醮，於27日圓滿落幕，28日延和國中第10屆校友群聚母校，大家仍十分感謝神明庇佑，若非如此盛大的建醮活動，讓外地遊子紛紛返鄉共襄盛舉，這次同學會恐怕也難成行﹗

同學會總召集人羅凱元說，同學們都已年過半百，這是他們民國69年國中畢業後首次同學會，當時總共有10個班級，人數約400多人，今約有3分之1的人參加，其中不乏遠從日本、美、英等國回來，甚至連已退休校長戴銀屏等師長也都到場。

大家一邊參觀校園、一邊閒話家常，回想過去點點滴滴，不禁感慨地說，歲月不饒人，大家都已是白髮蒼蒼的阿公級、阿嬤級的人，有的同學甚至已經拿到「人生畢業證書」，更凸顯同學會的可貴。

因此，他們特別成立「群鮭洄游」同學會，只要母校或社區有需要他們幫忙的地方，絕對會如「群鮭洄游」之名，竭盡所能協助，為家鄉發展貢獻一分心力。