梧棲國小120歲 老校友回娘家「呷百二」

老校友蔡新生（左三）參加梧棲國小校慶聚餐，與同學相見歡，還秀出當年畢業照。（記者李忠憲攝）

2017-10-28 17:48

〔記者李忠憲／台中報導〕梧棲國小歡慶120週年，今天舉行「校友呷百二大團圓餐會」，席開50桌，老少校友500多人回娘家，更有老校友拿出當年舊照，與同學話家常，笑聲不斷，十分溫馨。

梧棲區梧棲國小今年歡喜迎接120週年校慶，9月開始舉行一系列慶祝活動。校方今天中午舉行「校友呷百二大團圓餐會」，席開50桌，邀請歷屆跟傑出校友回娘家。立法院副院長蔡其昌、市議員王立任及各地方人士也出席盛會。

已近80歲的清水高中退休老師蔡新生，是梧棲國小第7屆畢業校友，席間他拿出自己當年的畢業照，與3、4名老同學話家常、憶當年。蔡新生說，現場聊起以前同班同學在哪高就、誰退休了、幾個孫子，現在的生活安排等等，有聊不完的話題，十分感動。

蔡其昌說，梧棲國小歷史悠久，長年肩負梧棲地區學童基礎教育，培育非常多優秀校友。一所學校要120週年很不容易，是很值得紀念的日子。期待未來另外一個120週年，讓企業跟地方人士一起來投入教育工作，為梧棲發聲，為教育講話，為偏鄉孩子做更多事情。

校方說，11、12月也都有校慶系列活動，歡迎校友們上官網查詢，一起來慶祝。