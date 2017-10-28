工藝稻草文化節開幕 林聰賢：非灌區水利設施列前瞻

2017-10-28 17:40

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕「2017工藝稻草文化節」系列活動今天開幕，農委會主委林聰賢到場參加，用行動拉抬將代表綠營參選南投縣長的草屯鎮長洪國浩，也在致詞時回應洪國浩的「請中央協助非灌區的水利設施」，強調該部分已在前瞻基礎建設計畫中編列預算。

今年是第19年舉辦工藝稻草文化節系列活動，從今天起一連3週的週六、日，在草屯鎮植物公園有各式節目，相關活動會一直進行到12月22日晚間紙風車劇團演出才畫下句點。

今天的開幕非常熱鬧，表演節目的壓軸是邀請留法的帥哥蕯克斯風演奏家林寬表演，他吹奏宮崎駿卡通「貓的報恩」等曲子，精湛的功力和高顏值，吸引很多年輕女生拍照錄影。

今年的開幕式首次有農委會主委到場，也是19年來最特殊的一次。林聰賢指洪國浩把草屯鎮建設成為很有特色的鄉鎮，也回應洪國浩的「請中央建設非灌區水利設施」請求，指該部分已列入前瞻基礎建設計畫，中央會逐步來做。

林聰賢等人還一起為活動的大雙超大草鞋揭幕，並體驗用糕餅印做傳統糕仔的樂趣，他對圓形的喜餅印最有興趣，印出超大個的糕仔。

今年工藝稻草文化節系列活動，主場地在草屯鎮植物公園，現場的大型稻草編織，以「幸福稻草屯」為主題，對小朋友很具吸引力，每項都有小朋友逗留。