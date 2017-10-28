這行程讓侯友宜說：「參加這種活動最開心！」

侯友宜拿著布袋戲偶演到忘我。（記者翁聿煌攝）

2017-10-28 17:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市副市長侯友宜今天上午參加在市府廣場舉行的2017新北市藝術教育月「藝術暨終身教育嘉年華」活動，他拋開近來敏感的2018市長選舉話題、放下副市長身段，熱情參與小朋友的藝術表演，雙手拿起兩個布袋戲偶自編自導一段「老人共餐」故事、頭戴小丑帽與小朋友合影，還教復興商工的COSPLAY學生如何操作手槍，難怪他由衷表示，「還是參加這種活動覺得最開心！」

隨著2018新北市長選舉話題愈炒愈熱，高支持率的侯友宜始終躲不掉被比較、被消費的命運，有做什麼、沒做什麼，任何一舉一動也都會被放大解讀，今天講什麼都是明天政治版的標題，尤其現在正值議會開議期間，侯友宜刻意放低姿態，以免再成為綠營議員借題發揮的靈感。

今天的「藝術暨終身教育嘉年華」活動，在場出席的都是學校師生和社區阿公阿嬤，沒有煩人的政治人物和敏感的政治話題，讓侯友宜終於一掃心情積鬰，開心與小朋友互動，一會兒與遊行隊伍合影比讚，還和朱銘大師的雕刻作品合影，侯友宜動作俏皮，好心情全都寫在臉上。

走到中山國小的布袋戲偶攤位，侯友宜難掩興奮，馬上套上兩個戲偶，自編自導演出一場相招去參加「老人共餐」的戲碼，侯友宜練轉的台語腔調和逗趣的台詞，讓在場師生哈哈笑，拿著復興商工美工科學生為他畫的人像速描，他還自我消遣一番，活動多彩多姿讓侯友宜久久捨不得離開，「又得穿上防彈衣、戴上鋼盔，準備回政治叢林肉搏了！」