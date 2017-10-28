嘉義學子出頭 國家地理知識競賽雙料奪冠

第13屆「國家地理知識大競賽」舉辦決賽，從1757名中小學生中挑出141人同場競技，最後透過紙筆測驗、搶答等活動，選出國小組、國中組的冠軍。（記者吳柏軒攝）

2017-10-28 17:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕舉辦13屆的國家地理知識大競賽歷經初複賽，從全國中小學1700多人中篩選，下午並在台師大舉辦10強搶答賽，最終由嘉義學子雙雙奪冠，嘉義私立協同中學鍾佳祐拿下國中組冠軍，而嘉義大學附小葉哲叡則拿下國小組冠軍。

負責推動該賽事的台灣師範大學地理系副教授沈淑敏表示，13年前舉辦的初衷，是為了替學子進行地理能力測驗，直到後來添加多元素養，才加入各式競賽活動，如手繪地圖等，反映學子各式能力，因地理科具自然、人文等素養，能達到全人教育，且更希望藉地理科讓孩子從在地出發，再發展到國際視野，「要先關懷鄉土，才會關懷世界！」

而國際地理知識大競賽主要給中小學5年級到9年級的學生參與，分國小及國中兩組，今年從全國473所學校中，選出1757名選手，各縣市先舉辦初、複賽，選出41名國小生、100名國中生參加全國決賽，下午在台師大舉辦，透過紙筆測驗加上快問快答、按鈴搶答等方式，找出全國冠軍。

搶答競爭激烈，國中組有2名選手彼此緊咬，雙方只差1題10分的距離，彼此往來讓氣氛緊湊，但最後由嘉義學子拿下雙料冠軍，國小組由嘉義大學附小的葉哲叡獲得，國中組則由嘉義私立協同中學的鍾佳祐拿下。

獲獎的鍾佳祐感覺意外，因為自己在比賽時有點緊張，在一些考題中失誤，如有關中南美洲的內容，但賽事整體難度算中等，得獎名次並非最大重點；他也說，自己從幼稚園起就熱愛地圖，常看課外讀物，甚至借閱地圖全集研究，也愛上網一直點閱相關地圖知識，甚至看新聞吸收新知；鍾佳祐的父親也透露，兒子從小就愛泡書局，熱愛閱讀，放假時偶爾也會出遊，但地理知識全靠他自己學習成長。