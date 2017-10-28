北市西區門戶要蓋這棟大樓 網友哀嚎「醜死了」

台北市政府日前與市議會舊址地上權案得標廠商簽約，公開未來將興建的27層建物模擬圖，號稱是北市西區門戶計畫一大亮點。（擷取自廠商簡報）

2017-10-28 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府日前與市議會舊址地上權案得標廠商簽約，公開未來將興建的27層建物模擬圖，號稱是北市西區門戶計畫一大亮點。不過該建物被許多網友批評實在太醜，紛紛湧入副市長林欽榮的臉書抗議，呼籲市府別再毒害台北市市容。

林欽榮日前在臉書貼出市議會舊址設定地上權開發案的建物模擬圖，圖中建物採西洋歷史建築式樣，林欽榮表示，該建物與隔馬路相望的監察院建築意象相容，完工後將與周邊商業、行政、運輸等機能結合，成為西區門戶計畫中，接續北門廣場後的另一處重要門戶意象，也是另一新亮點。

不過，許多網友對該建物的設計不以為然，湧入林欽榮臉書開罵「醜死了」、「裝飾很莫名其妙」、「這是台中七期豪宅吧」、「中華民國美學最佳示範」、「不要毒害台北市市容好嗎」，有人直言，不是在旁邊蓋一個擷取共同元素的新大樓就叫尊重古蹟。

另外，有網友舉日本東京車站週遭開發案的例子，提醒在古蹟附近的建築應儘量簡潔、不要搶過古蹟主體，否則只是讓市容複雜又無真正歷史記憶；有人建議，建物裙樓用玻璃帷幕倒映監察院、減少視覺衝擊，才能達到真正相容的效果。

截至目前為止，市府尚未針對網友批評做出回應。