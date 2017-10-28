中市第二市場百週歲 林佳龍：中區再生的示範

2017-10-28 16:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中第二市場今天歡慶百週歲，市府經發局與市場自治會邀請50對雙胞胎到場同慶。市長林佳龍說，第二市場曾經繁華、曾經沒落，現在看到它再次繁榮，是中區再生的成功示範。他並邀請民眾多來市場，品嘗媽媽的滋味、幸福的味道。

今日的「慶生會」包含市長林佳龍、經發局主秘蔡珍珍、立委黃國書、市議員江肇國、賴佳微、第二市場自治會長趙善棋、第五市場自治會長李西東、建國市場自治會長蔡鈴欽、在地里長李國楨都到場慶祝。

林佳龍說，100年前台中車站啟用、舉辦空前盛大的七媽會盛典、加上當時最現代化的市場─第二市場完工開業，帶動城市發展。第二市場曾經風華，卻也曾經沒落，現在受惠於環境整理與柳川新興景點，再次聚集人潮，風華再現。

他又說，第二市場目前每天平均1萬人前來消費、且有來自日韓港澳的旅客，廣受國際旅客歡迎；柳川整治後帶來人潮，綠川整治預計明年初完工，加上鐵路高架化後，古蹟將透過綠空鐵道文化復興，把舊的歷史空間注入新活力，中區將風華再現，歡迎大家回來看看中區的改變。

經發局表示，第二市場是一座百年市場，市場內充滿幸福的味道，這傳承百年的味道，承載台中人近百年來的民生記憶。為了慶祝100歲，特別邀請50對雙胞胎同慶，雙胞胎中最年長的82歲，最小的是今年出生的龍鳳胎，甚至還有民國100年的元旦寶寶，雙雙對對，趣味橫生。

為歡慶第二市場百年慶，今明2日在六角樓廣場有古物市集，約有40攤特色古董雜貨、懷舊玩具及舊食攤車，像是大春仙草舖、福吉161商行、盤聚、雜草稍慢 weed day、川涼涼滷等特色攤位。