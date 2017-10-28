西拉雅趣飛車 美味蟹堡車、日本網紅上陣飆速

海綿寶寶與美味蟹堡無動力車，讓民眾搶拍照。（記者黃文瑜攝）

2017-10-28 16:49

〔記者黃文瑜／台南報導〕「西拉雅趣飛車競賽」是西拉雅風景管理處的最大盛事，已連續舉辦4年，今年在走馬瀨農場登場，參賽隊伍共36隊，民眾自造無動力車，尬車還拚創意、拚技術，角逐50萬元獎金，有海綿寶寶的美味蟹堡車，還有超酷變型金鋼，連日本網紅都來試玩，讓場邊加油民眾瘋狂。

不過，走馬瀨農場配合活動推出「10點前入園免門票」，湧進1萬6000人，車子一路回堵3公里到台84線上，「要看飛車先塞車」。

西拉雅風景管理處處長張隆城說，無動力裝置的車輛沒有引擎，只能透過車手和車體重量，配合斜坡加速滑行，較一般賽車來得安全，在國外很有人氣。

走馬瀨農場場長鄭景奇說，走馬瀨農場以種植牧草為主，有300斤重的牧草球500個做為「護欄」，讓賽車好手可以安心飆速，享受快感。

從台灣嫁到日本的上田太太，現在是網紅，也帶著日本籍先生來參加飛車活動，2人坐上「鳥居車」，一路沿彎道奔馳，讓上田先生直呼太好玩！

今年賽道關卡難度再升級！全長約400公尺的賽道布置了5個關卡挑戰，選手要發揮神射手能力丟球擊分，還要過跳台，刺激程度不輸賽特技賽車。還有能在車道上展現甩尾功夫，並穿過S型壓分板賽道，選手們努力闖關，希望順利抵達終點，但有的重心不穩，中途側翻、失敗，甚至才剛起步就摔倒，出師未捷，但拚勁仍贏得喝采。