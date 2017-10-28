宜縣民政處長邵治綺 獲公務人員傑出貢獻獎

2017-10-28 16:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府民政處長邵治綺，獲得今年度考試院評比的公務人員傑出貢獻獎，全國僅6人得獎，她是得獎者中唯一一名女性，也是唯一來自地方政府的公務員，邵治綺說，她是公僕的造橋者，搭建公務上無形的橋，加強單位內的橫向聯繫，才能完成各項政府計畫，順利獲獎。

52歲的邵治綺民國77年考上公職，79年返鄉服務，28年的公職生涯幾乎都奉獻給宜蘭，期間先後擔任縣長室薦任秘書、秘書處長、社會處長、地政處長及民政處長，行政歷練非常豐富。

邵治綺擔任地政處長期間，首創全國由公部門回填大峽谷的案例，積極與工務、建設及民政等不同單位橫向聯繫，透過跨部門合作，解決盜採砂石的問題；擔任社會處長期間，她也將長期荒廢的舊宜蘭轉運站，改造成現今的幸福轉運站，將老舊建築改造為社福平台活化，甚至成為觀光景點，這些都是邵治綺最為人稱道的業務推動成果。

由於評審委員認為，邵治綺是從基層承辦人員做起，滿懷熱忱、積極任事，且持續累積自身專業及經驗，擔任主管後仍賡續主動創新，精進服務品質，因此獲得雞年考試院的公務人員傑出貢獻獎，12月13日將接受表揚。

邵治綺說，面對挑戰、整合協力、開創新局，是她投身公職以來，始終堅持的工作態度，歷經首長室多年的歷練，陸續接任法令繁雜、攸關民眾且業務龐大的重要崗位，深刻的了解中央與地方分工的脈絡，需要跨機關的溝通。

「她是公務體系的造橋者！」邵治綺指出，公務體系最重要的就是橫向聯繫，這樣才能跨越障礙，用新的方法創造利益，這也是她能成功獲獎的重要原因。