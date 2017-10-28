同志大遊行彩虹旗飄揚 高顏值男女勁歌熱舞嗨翻天！

同志先驅祁家威身披、手舉彩虹旗，興奮直呼今天非常棒。（記者羅沛德攝）

2017-10-28 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕第15屆台灣同志大遊行，今下午2時40分，從凱達格蘭大道出發，其中從公園路出發的西路線，由同志先驅祁家威領軍。主辦單位表示，截至3時已湧入逾20國、11萬人，氣氛嗨到最高點！

活動現場不僅有多台帥哥肌肉猛男彩虹前導車，還有超多美女，甚至有人裝扮成藝妓、戴假髮穿貝殼裝等造型，吸引路人圍觀拍照，許多民眾眼見遊行隊伍經過，也樂得一同加入，跟隨音樂律動、歡呼。更特別的是，日本歌姬米希亞（MISIA）也特地現身西路線，熱情揮舞旗幟，不少人見到這位神秘嘉賓都驚訝不已、超開心。同志平權先驅祁家威也披上、手舉彩虹旗，興奮地說「今天的遊行，非常非常的棒」。

今年遊行主題為「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」，強調各種慾望是生命基本需求，性平教育應正視，並從中看見多元、尊重差異，減少因性別而生之歧視與霸凌。遊行隊伍分為北（中山南路至仁愛路一段）、南（信義路至中山南路）、西（公園路至中山南路）三條路線。

巨大彩虹旗現身台北市區。（記者羅沛德攝）

外國朋友也共襄盛舉。（記者羅沛德攝）

遊行隊伍有多位猛男勁歌熱舞。（記者羅沛德攝）

兩名老外戴上特殊造型的太陽眼鏡與會。（記者羅沛德攝）

遊行隊伍有數名高顏值猛男。（記者羅沛德攝）

有民眾特地盛裝打扮出席活動。（記者羅沛德攝）

民眾特地穿上水手服，疑想扮成男版美少女戰士。（記者羅沛德攝）

現場與會民眾開心合影留念。（記者羅沛德攝）

許多民眾紛紛到場支持同志遊行。（記者羅沛德攝）

活動現場有人在發放加拿大的彩虹旗。（記者羅沛德攝）

女性民眾頭圍彩虹旗，還化妝成小丑的樣貌。（記者羅沛德攝）

主辦單位表示，直至下午3時，已湧入逾11萬人與會。（記者羅沛德攝）

祁家威熱情揮舞彩虹旗。（記者羅沛德攝）