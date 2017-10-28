府中商圈萬聖節遊行 逾百隊伍變裝「搞鬼」

板橋府中商圈舉辦萬聖節遊行活動，小朋友扮成七爺八爺，模樣可愛。（記者賴筱桐攝）

2017-10-28 16:06

［記者賴筱桐／新北報導］新北市板橋府中商圈今天封街舉辦萬聖節活動，超過百組隊伍變裝「搞鬼」踩街，現場熱鬧非凡，有小朋友扮成七爺、八爺及紅衣小女孩，可愛萌樣成為鎂光燈焦點，有人化身影集「陰屍路」的喪屍，猙獰的面孔嚇壞路人。

新北市副市長侯友宜帶領「殭屍」與市民朋友一同遊行，沿途向小朋友發送糖果，現場洋溢歡樂氣氛。

侯友宜表示，今年變裝比賽增添國際色彩，有不少外國人士報名參加，市府每年與板橋景觀發展商圈組織合作，越來越多店家投入萬聖節活動，超過80家商店推出優惠，店內佈置增添許多萬聖節意象，吸引民眾消費，促進商圈繁榮發展。

傍晚還有變裝比賽頒獎及電音派對活動，由金曲樂團麋先生、新生代DJ麵麵及知名藝人舒子晨、夏語心、茵茵熱力演出，預計掀起活動高潮，歡迎民眾共襄盛舉。

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