北市府表揚金婚 柯Ｐ：碎碎念當作沒聽到最重要

2017-10-28 16:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天就是重陽節，北市民政局表揚133對結婚超過半世紀的「金婚」夫妻，其中婚齡最長的2對伉儷，不但結婚超過70年，還恰好是兄弟夫妻檔，今也一同到場接受祝賀。

台北市長柯文哲出席獻上祝福，他致詞笑說，以前自己常說當醫生要細心、愛心跟耐心，要結婚50年，大概也是要這些條件。「細心」就是常會注意一下旁邊那個人；另外，他常說家裡是講愛的地方，不是講道理的地方，有愛心一切好辦。柯最後打趣說，最困難的是「耐心」，有時候碎碎念就當作沒聽到，「耐心」很重要。

柯表示，現場各位都是結婚超過50年的夫妻，很值得現在年輕人學習，今天這特別的日子表揚結婚50年的夫妻，市府也準備了象徵長壽的百壽糕送給每對夫妻，除了表達重陽敬老之外，也是表達對金婚夫妻的祝福。

今年金婚夫妻婚齡最高的2對是南港區的兄弟夫妻檔，分別是鄭添福（92歲）、鄭劉腰（91歲）夫婦婚齡73年，鄭添壽（88歲）、鄭謝汝（87歲）婚齡70年。

鄭添福、鄭劉腰是相親認識，婚後鄭劉腰為了照顧子女，在麵粉工廠日以繼夜做粗工，還替人洗衣當保姆。後來鄭添福的父親因病過世，年幼的弟弟妹妹們都依靠他們生活，鄭劉腰也努力扶助小姑、小叔成家立業。鄭添福說，孩子們能安居 樂業，兩老能過著快樂晚年生活，都是太太的 功勞。

而鄭添壽、鄭謝汝夫妻則是親友介紹認識，鄭添壽說，婚姻生活一路走來有辛苦，有歡樂，金婚是起點，往後的路還很長，在夕陽餘暉下挽著老伴的手，一個眼神，一個微笑，一個動作，都能心靈相通，就像歌曲「家後」 描寫的情境。