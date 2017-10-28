南投葡馬打破禁忌 「送傘」當紀念品

南投縣信義鄉葡萄馬拉松活動，公所打破禁忌送雨傘給與會民眾當紀念品，雨傘外觀印有Q版布農人偶、台灣黑熊、飛鼠與山豬吃葡萄，相當可愛。（記者謝介裕攝）

2017-10-28 15:55

〔記者謝介裕／南投報導〕2017南投縣信義鄉葡萄馬拉松，今日在信義鄉農會梅子夢工廠熱鬧展開，民眾參與踴躍，公所打破坊間禁忌，「送傘」給跑者當作紀念品，不但使得葡馬創意再添1項，也意外引發大家關注、討論。

此次活動沿途共設置14處補給站，結合當地農特產提供最新鮮的葡萄、牛番茄、香蕉、巧克力、運動飲料等補給物資，讓選手在跑步以外，也能盡情品嘗在地富饒的蔬果，會後還安排烤大豬讓大家「呷免驚」，也是該活動有別於一般路跑的最大特色。

不過，今年又多了2項創意，其一，績優人員獎盃係利用石板打造的原鄉手繪圖騰，充滿濃濃布農風味，別具收藏價值，至於致贈跑者「紀念傘」作為贈品一事，因傘有「散」的不吉祥諧音，讓人覺得「怪怪的」，且與賽人員不乏情侶，難道要人家分手?

信義鄉長史強指出，雨傘不論晴雨都能用，實用性高，且此次雨傘外觀除設計葡馬logo以外，還印有Q版布農人偶、台灣黑熊、飛鼠與山豬咬葡萄，相當可愛，希望各界能以平常心視之。

南投縣府文化局長林榮森則表示，時代在變，送傘禁忌也見仁見智，如寫在摺扇的書法作品，收到的人或許認為是藝術品，而非只是一把扇子，更不會去計較「扇」與「散」之間的諧音關係，相信只要送禮者出於好意，收禮者輕鬆以對，類似諧音迷信便可望逐漸破除。

南投縣信義鄉葡萄馬拉松活動，公所打破禁忌送雨傘給與會民眾當紀念品，雨傘外觀印有Q版布農人偶、台灣黑熊、飛鼠與山豬吃葡萄，原味十足。（記者謝介裕攝）

南投縣信義鄉葡萄馬拉松活動，公所特別打造原鄉圖騰手繪石板獎盃，十分特別。（記者謝介裕攝）

南投縣信義鄉葡萄馬拉松活動，會後還特別安排烤大豬供大家品嚐。（記者謝介裕攝）